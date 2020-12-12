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黎智英被加控「勾結外國」罪 恐難獲保釋

記者呂佳蓉／香港12日電
壹傳媒創辦人黎智英，被加控一項「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪。（中通社資料照片）
壹傳媒創辦人黎智英，被加控一項「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪。（中通社資料照片）

香港警方國家安全處昨天指出，經進一步調查後，加控壹傳媒集團創辦人黎智英一項「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，案件將於今日在西九龍裁判法院開庭審理。

黎智英是第四位遭港府以國安法起訴的人，也是首次以「勾結外國勢力」罪名提出起訴。港媒引述消息人士稱，黎智英被加控的新罪名，可能是涉及黎智英在受訪時呼籲外國制裁香港。

日前黎智英與兩名壹傳媒高層各被控一項詐欺罪，在本月初於西九龍裁判法院審訊，法官將案件押後至明年4月16日處理，黎智英當日保釋申請被拒。

黎智英在今年8月被捕時，港警曾派出200人搜查壹傳媒集團辦公室，港警不點名指控壹傳媒利用外國戶口，支持一個名為「攬炒團隊」，該團隊曾多次要求外國組織封鎖和制裁香港。

恐轉交內地審理

另據明報報導，根據港區國安法「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，請求外國或境外機構對特區或中國作制裁、封鎖或採取敵對行動屬犯罪，可判3至10年有期徒刑，罪行重大者可判10年以上或終身徒刑。按國安法第55條，在特定情况下，例如涉及外國或者境外勢力介入的複雜情况，案件可以「送中」轉交內地審理。有律師表示，觀乎近日法庭拒絕因包圍警總案入獄的周庭及被控「欺詐罪」的黎智英保釋，估計黎被加控國安法罪名，將更難獲國安法指定法官批准保釋。

報導引述「蘋果日報」總編輯羅偉光表示，事件不影響報館日常運作，但自己與同事都很擔心黎智英的情况。

國際關注 外交部：沒打壓自由

據報導，英國首相發言人稱，英國政府高度關注事件，稱香港政權以法律手段控告包括黎智英等支持民主的人。歐盟對外事務部亞太區總監古納維在Twitter表示，黎智英被控國安法罪名，是香港公民社會及民主派聲音另一次「令人關注」的發展。中國外交部發言人華春瑩則稱，中國沒有以國家安全為由打壓自由，反指個別國家濫用國家安全名義打壓中國人員、機構和企業。

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