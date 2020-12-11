北京反制 撤美訪港澳外交免簽 學者：純屬姿態

中國外交部10日宣布，取消美方持外交護照人員臨時訪問香港、澳門的免簽待遇。(路透)

針對美國 本月8日宣布對中國 14名全國人大常委會副委員長實施制裁，北京昨祭出反制措施。中國外交部發言人華春瑩昨宣布，取消美方持外交護照人員臨時訪問香港 、澳門免簽待遇，同時對在涉港問題上「表現惡劣、負有主要責任」的美方人員及其直系親屬實施對等制裁。

據本報系聯合報報導，華春瑩昨在外交部例行記者會上表示，「鑑於美方利用涉港問題嚴重干涉中國內政，損害中方核心利益，中方決定對在涉港問題上表現惡劣、負有主要責任的美國行政部門官員、國會人員、非政府組織人員及其直系親屬實施對等制裁，同時中方決定取消美方持外交護照人員臨時訪問香港、澳門免簽待遇。」

華春瑩並表示，中方再次敦促美方立即停止插手香港事務，停止干涉中國內政，「不要在錯誤和危險的道路上越走越遠。」

據報導，北京昨再出手打壓澳洲進口紅酒，商務部公告，11日起再對澳洲進口葡萄酒開徵百分之六點三或百分之六點四的反補貼稅。

對此，國際關係學者認為，取消免簽證措施純屬姿態，與美方制裁並不對等；建制派也評估措施影響有限。

明報報導，戰略研究學者袁彌昌認為，撤銷免簽證待遇僅屬姿態，他說美國制裁14人規格甚高，但目前「並非很對等的回應」。他又解釋，外交部長王毅早前曾向美國釋出善意，無理由當下破壞成果。

浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛這是屬於「不痛不癢的姿態」，相信與王毅近日吹和風有關，認為措施是虛應國內情緒，多於有力的外交反制。

據報導，行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀也表示影響有限，她估計持外交護照人員為數不多，要到港澳日後可向外交部申請，相信制裁不影響現時美領事在港的官員。

此外，日前有媒體報導稱「台港服務交流辦公室接獲1700多件諮詢案，但只有8名港人獲得專案居留」。台灣陸委會昨天稱，這是「假消息」。

據本報系聯合報報導，台灣陸委會發言人邱垂正昨表示，今年1月至10月，香港赴台居留人數為7474人，定居許可人數為1272人。另據移民署統計資料，今年10月港人赴台居留人數大增，達1974人，比9月多了1000多人。