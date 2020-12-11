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英內政大臣見羅冠聰 港府批挑釁

香港特派員李春／香港11日電
英國內政大臣彭黛玲（前中）與前香港眾志主席羅冠聰（前左）在倫敦會面。（取自羅冠聰臉書）
英國內政大臣彭黛玲（前中）與前香港眾志主席羅冠聰（前左）在倫敦會面。（取自羅冠聰臉書）

英國內政大臣彭黛玲在倫敦與前香港學生領袖羅冠聰會面，會面場地擺放香港區旗，港府強烈不滿，指是挑釁行為，又指英國予BNO護照（英國國民海外護照）的香港中國公民在英居留權，是違背承諾。

曾任香港眾志主席的羅冠聰，今年7月抵達英國，彭黛玲是首位與他見面的英國政府官員。會面中彭黛玲說，對北京決定引入港區國安法深表遺憾，有關做法嚴重破壞中英聯合聲明，又指會尋求盡可能對港人提供協助。

這次會面由倫敦市長保守黨候選人貝利安排，他稱對香港年輕人爭取權利和自由的勇氣印象深刻，希望香港人知道，倫敦會熱烈歡迎香港人的到來。

羅冠聰說，可與主導BNO計畫的彭黛玲會面是寶貴的機會，他感謝英國政府在關鍵時刻提供英國國民海外護照即BNO計畫，令部分港人免受政治打壓。

與羅冠聰一起見彭黛玲的人，還包括涉嫌偷越邊境被扣留深圳的「香港故事」成員李宇軒的妹妹。

會面的合照傳出，是以英國國旗和香港特區區旗作為背景，香港政府大為不滿。指有英國內閣大臣與全無官方身分的反政府香港人士會面時，刻意展示香港特區區旗，是英國政府近日繼發表惡意中傷特區的「香港半年報告」後另一次挑釁行為。

港府指英方對中英聯合聲明和持BNO護照港人的言論，是有違國際義務，並稱英國政府不顧北京堅決反對和一再交涉，執意利用部分港人仍持有BNO護照或有關身分進行政治炒作，以人權和自由為幌子，向有關人士提供在英居留和入籍路徑，是罔顧歷史事實，有違其國際義務。

羅冠聰與許智峯在英聚會

香港新聞組／香港11日電

前香港眾志羅冠聰10日在臉書上載自己與宣布暫不回港的前民主黨許智峯聚會時的合照，寫道「人在海外，互相扶持，總有能為香港付出的角色崗位」。

香港01報導，羅冠聰上載兩人茶聚的合照，叫許智峯保重，又表示會在「光復香港」的路上共同努力。文末，羅又提到，他與許智峯都是2016立法會換屆選舉的港島區當選人，指兩人「如今都要流亡了」。

香港 英國 倫敦

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