跟隨美國！日本金融機構拒與林鄭往來

日本政府證實，日銀行業將跟進美方制裁，拒港特首林鄭月娥往來。(美聯社)

香港 15名高官（包括特首林鄭月娥在內）今年6月因實施國安法與壓迫港人，遭美國 制裁，同時凍結他們在美國的資產。南華早報報導，日本 政府證實，在美國有業務的日本銀行必須遵守美方的制裁措施。這代表只要與美方往來的日本銀行，便不得與林鄭等人往來，同時也可能促使中共黨員將其資產移出日本。

南華早報報導，日本政府是在內閣會議回應眾議員松原仁書面提問時，確認此一方針。日本政府表示，日本政府將跟隨美國的制裁指令，要求有與美國營運的銀行，凍結林鄭的戶口，亦不會批准林鄭在日本開設帳戶。而松原仁則認為，相信此舉將激怒多半擁有不少資產的中國共產黨的領導階層，並可能使他們從日本撤資。

此外，央廣網引述港媒報導，日本政府的聲明中並未提及到日本旅遊的限制，目前日方還不清楚林鄭在日本銀行是否有帳戶，政府正在進行清查。

不過，除了林鄭，8月時被制裁的10人包括律政司長鄭若驊、保安局長李家超、政制及內地事務局長曾國衞、香港警務處長鄧炳強、前警務處長盧偉聰、國家安全委員會秘書長、特首辦主任陳國基、港澳辦主任夏寶龍、港澳辦副主任張曉明、中聯辦主任兼國家安全事務顧問駱惠寧、中央駐港國安公署長鄭雁雄，各人在公開申報資料中，都沒有人在日本持有物業。

據報導，針對日本政府對松原仁的回覆，前立法會議員區諾軒引述官方的回覆是「不評論個別個案」，但指日本政府會要求與在外國有據點的金融機構，按照外國的規定制訂政策，而且要遵從得更嚴格。

區諾軒表示，日本立場親美，是首個跟從美國制裁規定的亞洲國家，這可能會影響這些被制裁人士的國際形象及其他國家對其評價，甚至或會令其他地方跟從。