憂淘大花園SARS災難重演 麗晶花園急撤千人

圖為需要撤離的居民登上由衛生署安排的車輛，前往隔離營。 （中通社）

香港 10日新增112例新冠病毒確診病例，102例為本土感染，其中34例源頭不明，另有10例境外移入。爆發社區感染的大型住宅區麗晶花園，再新增一例一採陽性初步確診，專家憂2003年SARS期間淘大花園事件重演，避免疫情 再擴散，急撤麗晶上千名住戶遷往隔離營檢疫。據統計，香港已連續3天新增確診超過百例，迄今累計確診已有7292例。

張敬軒演唱會再添確診

香港01報導，香港疫情嚴峻，10日新增112宗個案，創第4波疫情以來第2新高，其中102宗屬本地個案，源頭不明則涉及34宗，為第四波以來第三高。

各群組繼續擴大，日出康城地盤新增5名相關確診者，成為僅次於跳舞群組、規模最大的爆發。另張敬軒演唱會再多一宗確診個案，暫時找不到源頭。

此外，有線電視新聞部一名女主播親友確診，有線新聞部表示，相關員工安排送往檢疫，所有主播出鏡時都佩戴口罩。

另據中央社報導，香港大型住宅區麗晶花園近日有多人染疫，昨天累計有7宗確診個案，大部分人居於第6棟。衛生署衛生防護中心總監黃慶加和香港大學微生物學系講座教授兼政府專家顧問袁國勇到屋苑視察，兩人表示，麗晶花園大樓的設計與附近淘大花園差不多，主要是屋內的排水管連接大樓牆外的污水管和糞便渠，這會增加病毒透過水管傳播的風險。

2003年SARS衝擊香港，淘大花園社區，就是因為水管設計不良，病毒在大樓裡傳播，造成329人感染，42人死亡的悲劇。

兩戶改裝糞渠 「毒氣」恐入室內

麗晶花園至昨日4個D室單位有居民確診，另一個單位住客初步確診。香港測量師學會建築政策小組主席何鉅業昨到現場，發現至少兩個有居民確診的D室單位廁所糞渠經過改裝，導致隔氣功能下降，增加病毒倒流入室內的風險。

明報報導，何鉅業表示，大廈排污系統採用「單管式」設計，即同一坐向單位的廚、廁所有廢水渠，均連接一條糞渠。據他觀察，D室至少兩戶曾改裝糞渠的反虹吸氣喉，當中二樓的氣喉在室外連接糞渠與通風管，與其他單位從室內連接一條較短的反虹吸氣喉到室外通風管不同。他說曾改裝的氣喉較長，平衡氣壓的效能較差，其他樓層單位冲廁時產生負氣壓，會令坐廁內的存水流失，令帶病毒的空氣或水氣有可能倒流入室內。

港人赴中避疫人數大增

此外，綜合媒體報導，有不少香港民眾選擇前往目前疫情相對穩定的中國 「避疫」。12月以來，自深圳入境中國的香港居民，較11月同期大增近4.5倍。

報導指出，部分港人認為，香港疫情轉趨惡化，清零更遙遙無期。但中國多數地區疫情已經趨緩，僅有零星病例，有些地區民眾也「摘下口罩正常生活」，成為這些港人決定前往中國「避疫」的原因。