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港警破6100萬美元投資詐騙案 主腦是律師

香港新聞組／香港10日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

警方破獲一宗4.75億元（港幣，下同，約6127萬美元）投資騙案，拘捕主腦及執業律師等24人。案件是由去年一支名為「香港投資基金」清盤牽引出來﹐案中有263人受騙，包括250名內地人，合共損失約4.75億元，單一最大損失為2000萬元。警方已凍結集團約4.2億元資產，包括5000萬元銀行存款及11個約值3.7億元物業。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

香港01報導，警方表示，詐騙集團自2013年開始，訛稱為AXA安盛保險公司旗下的基金，同時操控旗下一批保險經紀，遊說受害人購買「投資連繫式保險」基金，但有投資款項被騙徒用作私人貸款、購買物業等，掏空基金資產，至前年7月有受害人發現基金價值大跌93%，並於開曼群島申請清盤，受害人懷疑受騙，安盛保險接獲投訴後分別報警。警方追查後昨日採取行動，共拘捕24人，包括集團3個主腦，當中1人為香港執業律師，以及11名保險經紀。

據報導，商業罪案調查科於2019年1月開始，接獲一間國際保險公司及多名受害者報案指，有詐騙集團利用保險公司的「投連險」平台於2013年12月至2018年5月期間，向263名受害者銷售有詐騙成分的投資基金，該基金名為「香港投資基金」，受害人合共損失約4.75億港元。據了解，有關保險公司是AXA安盛保險。

商罪科8日出動約110名探員，搜查全港30個地點，包括8間公司地址及22個住宅地址，當中包括一間香港持牌保險公司、一間律師樓及兩間財務公司。行動中共拘捕13男11女，年齡介乎28歲至64歲，3名主腦分別為2名海外投資公司的董事、1名香港執業律師，以及11名保險經紀，他們均屬同一公司。被捕人士罪名包括串謀詐騙及洗黑錢，他們仍被扣查，警方不排除更多人被捕。

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