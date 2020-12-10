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澳門14K頭目「崩牙駒」遭美制裁 被指涉販毒、詐騙、人口販運

香港新聞組／香港10日電
美財政部8日公布新一輪制裁，包括制裁尹國駒及3個與其有關的企業或組織。圖為2012年12月1日尹國駒從澳門路環監獄出獄。(Getty Images)
美財政部8日公布新一輪制裁，包括制裁尹國駒及3個與其有關的企業或組織。圖為2012年12月1日尹國駒從澳門路環監獄出獄。(Getty Images)

美國財政部9日公布新一輪制裁，包括制裁65歲澳門江湖猛人「崩牙駒」（原名尹國駒）及三個與其有關的企業或組織。美方稱，該輪制裁是為了針對參與貪腐活動的個人與他們橫跨非洲、亞洲多個國家的網絡。

香港01引述美國財政部指，這輪制裁是依據「全球馬格尼茨基人權問責法」（Global Magnitsky Act）推行。名單顯示，新受制裁對象有三名個人，包括尹國駒（Wan Kuok Koi），美方並將其稱為Broken Tooth。另外兩名個人為一名吉爾吉斯（Kyrgyzstan）人及一名利比里亞（Liberia）人。

美國財政部的聲明指崩牙駒是三合會組織「14K」頭目，為其中一個在全球最大的組織犯罪集團，從事販毒、非法賭博、詐騙、人口販運等一系列不法活動。美方指，14K在西太平洋島嶼國家帛琉（Palau）也從事類似違法活動。

美方聲明又指崩牙駒是中共政協成員，但目前根據公開資料，崩牙駒並非政協委員。

制裁名單上也有三間受制裁企業或組織，包括設於香港的東美投資集團有限公司、設於帛琉的Palau China Hung-Mun Cultural Association，以及設於柬埔寨的世界洪門歷史文化協會，美方稱，它們由「崩牙駒」擁有或控制，例如「崩牙駒」2018年在柬埔寨成立世界洪門歷史文化協會總部。

財政部稱，美方會封鎖受制裁者在美國境內的所有資產，必須報告給外國資產控制室（OFAC），受制裁者在美國擁有50%或以上權益的公司，也會遭到封鎖。美方也禁止美國人與這些受制裁者交易。

另據法廣網報導，尹國駒利用北京的區域影響力和投資策略，即「一帶一路」擴充其影響力並大力投資。

此前有新聞報導，尹國駒在柬埔寨成立洪門總部，成為洪門文化協會的會長，不僅在東南亞大力發展，並且熱衷於公益事業，華人學校開遍世界各地。他成立的安保公司專門保護行走於一帶一路的中國商人合法利益。

而美國的報告則稱，世界洪門集團設法拉攏了馬來西亞和柬埔寨的精英人物，延續了「海外華人試圖根據中國的『一帶一路』倡議和中國的其他重大倡議來掩蓋非法犯罪活動的模式。」

美國 財政部 一帶一路

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