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港社民連：警大規模拘捕 製造寒蟬效應

香港特派員李春／香港9日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港警方8日晨在全港多個地區拘捕8人，指控其參與七一遊行犯有多項罪行。被捕者包括民間人權陣線召集人、前立法會議員等。香港特首林鄭月娥稱，支持民主不是護身罩。社民連發表聲明，質疑港府意圖在疫情下，造成寒蟬效應。

香港警方連續兩日拘捕參與遊行的人士，8日早上被捕的民陣召集人陳皓桓、民主黨主席胡志偉、前立法會議員朱凱迪、社民連副主席梁國雄等8人，各准以1000港元（約129美元）現金保釋，17日於西九龍裁判法院提堂（審理）。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

•林鄭：支持民主非護身罩

香港特首林鄭月娥稱，需正本清源撥亂反正，重新建立法治社會，有法必依是基本要求，不能因為有人被視為支持民主，即使犯法警方都不能行動，舉例指西方社會認為這些人有護身罩，強調香港並無法外之地。

陳皓桓獲保釋後表示，基本法保障港人有遊行自由，批評警方打壓，迫壓異己。

被捕8人中，4人是社民連成員，社民連發表聲明，指近日香港警方大規模拘捕民主派、市民及學生，質疑是意圖在疫情下，造成寒蟬效應，聲明又指，雖然多名成員被捕被控，但會持續不斷抗爭。

被捕的東區區議員徐子見是七一遊行發起人之一，他稱已被起訴，離開警署就返回區議員辦公室。

香港 遊行 林鄭月娥

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