港加強防控 爆疫即強檢、禁足等結果

葵盛西邨第8座群組8日再增5宗確診病例，其中3宗在5樓，另外兩宗分別在7樓及8樓，累計有18宗個案。圖為第8座居民排隊參加檢測。（中新社）

香港葵盛西邨再多9名住戶確診或初步確診。港府昨日宣布收緊一系列防疫 措施，同時修訂防疫規例，一旦發現某些處所出現集體感染爆發情況，經衛生署評估傳播風險後，可按需要發出「限制與檢測 宣告」，要求相關人士強制進行檢測，並於全部檢測結果出爐前，須「禁足」留在指定處所等候結果，「禁足令」最長為期7天，其間社署及民政事務總署會為受影響市民提供日常必需品及食物。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

文匯報報導，行政長官林鄭月娥 昨日出席行政會議前表示，會賦權食物及衛生局局長，要求某些處所未為所有人完成病毒檢測前，不准任何人離開該範圍，她說：「正正是回應葵盛西邨情況。我早前曾提出用此手段，但可能因各種原因，未趕得及在葵盛西邨個案前推出，我已知會衛生當局要以最嚴格、最緊急的態度處理，完全不存在掉以輕心。」

•禁足最長7天 當局供必需品

據報導，食物及衛生局局長陳肇始隨即召開記者會表示，行政會議昨晨已通過修訂法例，提供明確法律框架，讓港府可按需要，要求有機會感染的人士強制接受檢測，並在得知檢測結果前留在家中。陳肇始重申，不會胡亂動用此規例，強調目的是希望把病毒向外傳播機會減至最低。

俗稱「禁足令」的「限制與檢測宣告」為期最長7天。如果懷疑該處所已有環境污染，令相關人士有增加感染風險，港府可按情況轉移處所內的人士，前往指定地點等候檢測結果，或按現行機制要求處所內人士到檢測中心接受強制檢測。若然「禁足」時間超過12小時，社會福利署和民政事務總署會提供日常必需品及食物。

•違禁罰款2.5萬 可囚6個月

港府昨晚已就「預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例」第599J章下的最新法例修訂刊憲。港府發言人表示，若違反「限制與檢測宣告」或轉移至指明地方的指示即屬犯罪，將罰款2萬5000港元（約3225美元）及監禁6個月。