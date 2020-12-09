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海歸商人在港組「紫荊黨」 疑北京催生 擬招25萬黨員

香港新聞組／香港9日電
「紫荊黨」擬在港招25萬黨員，輿論分析，原有建制派有被拋棄的風險。圖為香港最大親中派政治組織民建聯議員召開記者會。（中新社資料照片）
「紫荊黨」擬在港招25萬黨員，輿論分析，原有建制派有被拋棄的風險。圖為香港最大親中派政治組織民建聯議員召開記者會。（中新社資料照片）

美國之音引述香港傳媒報導，三名來自內地的「港漂」商人在香港成立新政黨，名為「紫荊黨」，期望黨員在香港各級議會取得席位，並對行政長官選舉發揮重大影響。輿論分析，中共新的地下黨此時浮出水面，顯示原有建制派勢力岌岌可危，有被拋棄的風險。

南華早報6日報導，瑞士信貸集團董事兼中國全國政協李山，聯同中播控股主席黃秋智及卓悅控股主席陳健文，於今年5月14日在香港成立一個新政黨，名為「紫荊黨」。這三人均在內地出生，其中兩人屬於「海歸」，現以香港為賺錢基地，都是「新香港人」。

•爭取一國兩制百年不變

根據「紫荊黨」黨章，該黨的建黨目的包括支持「一國兩制、高度自治」，改善中央政府及特區政府的關係等。該黨計畫招募25萬名18歲以上的成員。

據報導，香港時事評論員蕭若元在其網台的節目上 說，新「紫荊黨」在成立了超過半年後此時曝光，顯示中共已不再信任在香港的傳統建制派，認為他們已經不能發揮擁護政權的作用。他在自己的網台上表示，工聯會早已式微，經民聯只能代表現有香港的富有人士勢力；「紫荊黨」是要以代表來自內地新移民為基礎，組織他們浮出水面，爭取自己一派的利益。

不過，「紫荊黨」創辦人之一的黃秋智接受香港媒體電話訪問時否認該黨以來自中國人士的利益為依歸。他表示，新政黨並非一個「海歸派」政黨，而是一班熱愛香港、無分背景、尊重「一國兩制」、捍自由民主法治的人，希望香港繼續享有自治和經濟繁榮、促進中西交往橋梁的地方。

•朱凱迪：中共地下黨浮面

另據香港01，「紫荊黨」成立的消息一出，不少聲音揣測該黨與中聯辦有關係，猜度是否出北京「發功」催生，立法會前議員朱凱迪甚至臆測是「中共地下黨浮面」。不過，有政界人中表示，「紫荊黨」料僅是建制商人在這段時局混沌期的「自發」行動，與北京毫無西瓜葛，最明顯的迹象是有關消息爆光後，兩份北京嫡系報章大公報、文匯報都隻字不提，已反映了有關方面的態度。而黃秋智則稱，不希望新政黨被標籤，應由巿民定奪。

此外，有建制中人認為，「紫荊黨」似乎想爭取曝光「抽水」居多，指民建聯亦只得4萬多人，質疑目標25萬黨員如何做到，「愈吹得大愈代表做不到」。

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