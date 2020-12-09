港確診破7000 第4波特徵：3成無病徵、壯年增速劇、危殆趨年輕

香港8日新增100宗確診個案，當中95宗屬本土個案，包括27宗無源頭，累積確診宗數增至7076宗。圖為銅鑼灣商圈人來人往。（中通社）

香港 第四波新冠肺炎疫情 越發兇猛，昨日新增100宗確診個案，當中95宗屬本土個案，包括27宗無源頭，累積確診宗數增至7076宗。港府昨日宣布收緊一系列的防疫措施，包括食肆晚上6時後禁堂食、宴會活動人數收緊至20人，關閉按摩院、健身 中心、美容院等處所，10日生效。12月是食肆的旺月，香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，收緊措施，或損失70億（港幣，下同，約9億美元）至80億元生意。

文匯報報導，梳理此波疫情資料，相較過往三波有三大特徵：一、社區有廣泛而活躍的隱形傳播鏈，當中三成患者毫無病徵，在不知不覺間把病毒傳播予身邊人；二、與過去三波不同處是，病毒在壯年人士間快速傳播，醫管局深切治療部醫生指，有可能是病毒變種，出現「危險病毒株」；三、確診重症患者年輕化，部分60歲以下患者更需接駁「人工肺」。

據報導，衞生署署長陳漢儀昨日在記者會上指出，近期新增確診個案持續飆升，上月24日至本月7日每日平均新增91宗，當中大部分、占92%都是本地感染個案。她續指，在本土個案中逾四分一個案是源頭不明，反映疫情日益嚴重，社區有活躍的隱形傳播，當中三成病人無病徵，但仍可傳染他人。

醫管局深切治療科統籌委員會成員陳勁松昨晨在電台節目上表示，單是這星期在深切治療部的病人，有四分一屬60歲或以下的壯年人士，增速驚人，他形容情況「好少見」。他分析指，有可能是病毒變種，使這一波的病毒株在年輕人間傳播快，染疫後惡化也較快。

他亦不排除是因市民近日警覺性較低，病人發病後的反應不及上一波般迅速，導致延遲接受治療。

醫管局行政總裁高拔陞昨日在記者會上指，「過去一星期，不少人入院時情況已非常嚴重，一入院就需要插喉，情況令人擔憂。」目前有38名患者情況危殆，46人嚴重，而危殆病人有年輕化的趨勢，7人在60歲以下，其中3人更是不足50歲。

陳勁松透露，上一波疫情，確診病人一般入院後7天至10天病情才惡化，但最近入院的病人，入院一兩日，甚至一入院就要進入深切治療部，而早前也有一名38歲男病人確診後死亡，為最年輕死者。