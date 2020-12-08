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加州日增確診2萬例 每10人檢測就有1人染疫

港新一輪防疫措施：晚6時後禁堂食 關健身中心、按摩院

香港新聞組／香港8日電日
葵盛西邨8座5樓的居民8日凌晨陸續撤離，由衛生署安排的專車送往檢疫。（中通社）
葵盛西邨8座5樓的居民8日凌晨陸續撤離，由衛生署安排的專車送往檢疫。（中通社）

第四波疫情仍未放緩，香港特首林鄭月娥8日上午公布新一輪收緊社交距離措施，她表示，港府需要採取更嚴厲的措施，方向是需要減少人流。

香港電台報導，林鄭月娥在行政會議前說，會要求公務員上班需要再壓縮，盡量安排公務員在家工作，港府會保留提供部分緊急服務，亦呼籲私營公司的雇主盡量安排雇員在家工作。

至於晚市堂食方面，林鄭月娥說，有需要禁止食肆晚上6時後堂食。她又說，上一輪措施一些未關閉的處所，有需要關閉，包括健身中心、體育處所、美容院及按摩院。當局會研究再向受重創行業提供支援。

•疫廈增4確診 僅撤一樓層

此外，文匯報報導，葵盛西邨第八座持續爆疫，該座繼5樓有5個單位合共12人確診後，昨日該座再多4名住戶確診，其中3人住5樓3個不同單位；另一名確診住戶則住十幾樓，與5樓一個確診住戶同一座向。

衞生防護中心昨日深夜要求該座5樓所有住戶入住檢疫中心，其他樓層住戶毋須撤離、強檢或「封廈」；另外毗鄰葵盛邨的葵聯邨也有一名外判保安員確診，他本身亦是葵聯邨聯逸樓的租戶。

翻查資料，過去兩周共有約80宗染疫個案患者報稱居住於葵青區，葵盛邨多達18宗確診；葵聯邨亦有3宗。多名專家也擔心區內傳播鏈廣泛，促請港府採取果斷措施，要求爆疫的大廈住戶接受強檢及禁足，避免疫情蔓延至其他地區。

林鄭月娥 疫情 香港

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