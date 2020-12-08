港病毒變惡 重症者年輕化 45歲醫生入院即插喉

香港衛生防護中心四樓出現小型爆發，包括一宗確診及兩宗初步確診個案。（中通社）

香港重症患者有年輕化趨勢。第四波至今入院的33名危殆患者中，6人是40歲至60歲的壯年，有4人更需要使用人工肺。在危殆個案中，更包括早前確診的45歲伊利沙伯醫院病理科醫生，據悉他甫病發病情已十分嚴重，需要插喉急救。

文匯報報導，昨日新增78宗確診個案，當中71宗屬本土個案，不明源頭個案占29宗。另外，目前公立醫院有36名新冠肺炎 患者的情況危殆，當中33人是第四波疫情 期間入院，6人是60歲以下的壯年人士。醫管局深切治療科統籌委員會成員陳勁松指出，雖然今波仍以尼泊爾的病毒株為主，但有別於過去幾波疫情，這類病毒株專攻壯年人士。

據報導，陳勁松表示：「年壯患者的病毒量比較高，傳染性比較高；部分人進入深切治療部時，呼吸衰竭最差，很多病人已有抗體反應，但這一波的抗體反應來得較遲，令病毒容易傳染。」

其中一名情況危殆的患者是45歲伊利沙伯醫院病理科醫生，他入院時情況已十分嚴重，被送入深切治療部插喉急救，現時危殆。他說，如果患者狀況十分差，即使用呼吸機亦無法維持血氧在安全水平，才會使用人工心肺機，惟風險亦高。

另外，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君透露，衞生防護中心大樓四樓也出現小型爆發，涉及三名家居檢疫小組工作人員，他們負責接聽家居及酒店檢疫者的查詢，當中一名職員確診、兩名職員初步陽性。

•張敬軒演唱會帶位員確診

衞生署衞生防護中心昨日公布，一名曾在張敬軒演唱會兼職協助分流帶位的員工確診，目前已累計四名觀眾及一名員工確診，中心呼籲曾觀看該演唱會的觀眾如有不適或擔心，應盡快接受檢測 。

•7公院病床住用率逾100%

新冠肺炎肆虐全港，加上天氣漸凍，使全港公立醫院也出現人滿之患。醫管局急症醫院內科住院病床，前日整體住用率達99%，其中7間醫院的病床住用率超出100%。博愛醫院內科部更「超收」近1成的病人。