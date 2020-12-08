歐版馬格尼茨基法通過 將制裁侵犯人權外國人

香港示意圖。圖／shutterstock

歐盟 27國7日通過歐洲版的「馬格尼茨基法」，制裁侵犯人權的外國人。法案通過後，美國國務卿 龐培歐發聲明表示支持。

香港01報導，歐洲理事會7日通過歐盟版的「馬格尼茨基法」，建立一個全球人權制裁制度。制度下歐盟可制裁全球各地涉及嚴重侵犯人權及虐待行為的個人、實體及團體。制度的措施包括向個人發出旅行禁令、凍結個人與實體的資產以及歐盟成員國內的民眾和實體會被禁止向制裁名單上的人與實體提供資金。

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）說，歐盟在去年世界人權日前夕，同意為歐盟版本「馬格尼茨基法」立法展開法律程序，費時一年終於達成，這是第一次歐盟建立制裁機制。

歐盟的全球人權制裁制度將可針對參與種族滅絕、反人類罪和其他嚴重侵犯人權的行為，例如酷刑、奴役、法外處決、任意逮捕或拘留等侵犯人權行為的人士實施制裁，措施包括旅遊限制、資產凍結、禁止歐盟內任何人及國家向被制裁人員提供資金等。

「馬格尼茨基法」（Magnitsky Act）為美國國會跨黨派通過的法案，2016年起在全球範圍生效，授權美國政府制裁人權犯罪者，手段包含凍結他們在美國的資產以及禁止他們入境美國。