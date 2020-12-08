涉香港七一遊行 長毛、朱凱廸、阿牛…最少8人清晨被捕

胡志偉（左起）、梁國雄、朱凱迪及陳皓桓等人涉七一遊行多項控罪，8日被捕。（取材自香港電台）

警方今早拘捕多名民主派成員。消息稱，民主黨主席胡志偉、社民連副主席梁國雄（長毛）、前立法會議員朱凱廸、區議員曾健成（阿牛）、區議員陳榮泰、區議員徐子見、民陣召集人陳皓桓、社民連成員鄧世禮等最少8人，今早被警方上門拘捕。

香港 01引述消息稱，此次拘捕行動與今年6月30日在終審法院外、以及七一遊行 的非法集結事件有關，他們涉嫌「煽惑他人明知而參與未經批准集結」、「舉行或組織未經批准集結」 及「明知而參與未經批准集結」罪名。

今早約6時半，警方登上梁國雄位於九龍灣啟業邨的住所作出拘捕行動，至早上7時05分將其帶署。差不多時間，陳皓桓亦被上門拘捕。他在臉書直播，可見有警員在場宣讀陳皓桓涉及的罪名，涉及6月30日及7月1日事件，並有警員要求拍片者關掉手機，以作證物之用，直播隨即停止。

據了解，此次拘捕行動，與今年6月30日在終審法院外、以及7月1日進行的未經批准集結有關。警方暫時拘捕7名男子（24至64歲），涉嫌違反香港法例第245章「公安條例」有關「煽惑他人明知而參與未經批准集結」、「舉行或組織未經批准集結」 及「明知而參與未經批准集結」罪名，正被扣查。港島總區重案組已接手跟進，行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

陳皓桓剛於10月底，接棒岑子杰成為民間人權陣線（民陣）召集人，他早前已涉嫌參與和組織未經批准的反修例遊行而被控，身負7條與非法集結相關的罪名。其中在今年9月6日「九龍遊行」，陳皓桓與梁國雄等人，曾涉「參與未經批准集結」被捕。

另據商業電台報導，今年港府在七一前夕（6月30日）火速讓「港區國安法 」生效、港警也首度否決七一遊行，但當天仍有上萬港人響應民陣號召，上街抗議惡法，結果逾370人被捕，其中10人被指違反「港區國安法」。多人涉嫌組織或煽惑他人參與今年七一遊行被捕。