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香港中大畢業典禮校內遊行 國安處拘8人 「拘捕行動繼續」

香港特派員李春／香港8日電
上月香港中文大學畢業禮當天，逾百畢業生在校內遊行，有人模擬去年反送中場景。國安處7日拘捕八人。（美聯社）
上月香港中文大學畢業禮當天，逾百畢業生在校內遊行，有人模擬去年反送中場景。國安處7日拘捕八人。（美聯社）

香港國安處昨宣布拘捕8人，指其涉嫌11月19日香港中文大學畢業典禮當日，在中大校園內參與未經批准集結，其中3名學生涉嫌煽動分裂國家。

港警國安處高級警司李桂華說，8名被捕人年齡由16至34歲，當中有學生、社工和區議員，全部人涉嫌參與未經批准集結，其中3名與中大無關的學生涉嫌煽動分裂國家，警方在部分人家中搜出攻擊性武器。拘捕行動會繼續。

中大畢業生、「灣仔起步」成員、去年區議會參選人楊子雋昨上午在臉書上說，被警方上門拘捕，疑與中大遊行有關。除楊子雋，被捕的還有兩名中大畢業生觀塘區議員陳易舜、西貢區議員李嘉睿。

11月19日，香港中文大學舉行畢業典禮，期間有逾百畢業生在校內遊行，其間有人手持「光復香港，時代革命」旗幟，高呼口號，亦有數名身穿畢業袍者，於烽火台前模擬去年反送中「中大保衛戰」場景。中大校方就塗鴉及遊行報警，警方國家安全處其後進入中大蒐證。

李桂華指，當日清晨有人在中大校園30處地方塗鴉，寫上「港獨」字眼；到中午學校宣布畢業禮改為網上舉行後，有約90人在校內遊行，為時1個半小時，有人揮動「港獨」旗幟，高叫「港獨」口號。

香港中文大學回覆查詢時稱，從各媒體得悉警方拘捕行動，校方正在了解事件，並稱案件已進入調查階段，校方不會評論。

•中大報警 遭學生會譴責

香港新聞組／香港8日電

明報報導，中大報警處理上月校內遊行一事惹起爭議。中大學生會臨時行政委員會（臨政）昨聯同8個書院學生會發聲明，強烈譴責中大，稱其「為虎作倀、天理不容」；有中大校友發起連署，要求校方交代除閉路電視片段外，曾向國安處交出什麼資料。據報導，觀塘區議員陳易舜、西貢區議員李嘉睿涉嫌參與未經批准集結，一經定罪最高可被判監五年。根據區議會條例，倘區議員被定罪並判處為期超過3個月的監禁，而刑期又不得以罰款代替，不論是否獲得緩刑，即喪失議員資格。

此外，消息人士稱，被捕3名非中大生，其中兩人是中學生，均為16歲，另一人是香港專業教育學院學生。

西貢區議員李嘉睿被捕。（取材自臉書）
西貢區議員李嘉睿被捕。（取材自臉書）
國安處拘捕8人，包括中大畢業生觀塘區議員陳易舜、西貢區議員李嘉睿。（取材自臉書）
國安處拘捕8人，包括中大畢業生觀塘區議員陳易舜、西貢區議員李嘉睿。（取材自臉書）

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