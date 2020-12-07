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恐嚇黎智英案法官 港府：恐觸國安法

香港新聞組／香港7日電
負責審理國安案件的法官蘇惠德3日遭電話恐嚇。他當天稍早曾審理壹傳媒集團主席黎智英（見圖）的詐騙案，並拒絕黎的保釋申請。（中通社）
負責審理國安案件的法官蘇惠德3日遭電話恐嚇。他當天稍早曾審理壹傳媒集團主席黎智英（見圖）的詐騙案，並拒絕黎的保釋申請。（中通社）

香港負責審理國安案件的法官蘇惠德3日遭電話恐嚇。蘇惠德當天稍早曾審理壹傳媒集團主席黎智英的詐騙案，並拒絕黎的保釋申請。港府指有關行為「可能觸犯法例以及港區國安法」。身兼行政會議成員的資深大律師湯家驊則認為，攻擊個別法官，應不會違反港區國安法。

港區國安法第44條規定，香港特首可徵詢國家安全委員會和終審法院首席法官意見，任命法官處理國安案件。西九龍裁判法院總裁判官蘇惠德是被特首任命的6名法官之一。

明報報導，蘇惠德的辦公室3日上午接到一通恐嚇電話，表示要「炸死你、老婆、同你個仔（和你的兒子）」，警方正調查案件，暫時未拘捕任何人。

報導指出，香港律政司對此發表聲明指，有關行為可能觸犯法例，和港區國安法，呼籲所有人停止以任何手段攻擊司法制度。

湯家驊對此則表示，司法機構屬於特區的政權機關，破壞攻擊司法制度，可能違反港區國安法。不過他指出，恐嚇法官可能構成刑事或民事藐視法庭，或刑事恐嚇；但攻擊個別法官就違反「港區國安法」，「似乎不是我想像中的情況」。

另據自由亞洲電台報導，黎智英申請保釋被拒，目前仍在荔枝角收押所內被單獨囚禁。天主教香港教區前主教陳日君及黎智英兩名兒子黎見恩、黎耀恩，6日先後前往探望。黎見恩向在場傳媒透露，父親已開始適應收押所內的生活及飲食習慣，而且可以看書及做運動，沒有特別期望或需求。陳日君稱與黎會面約20分鐘，指黎的精神狀態不錯，會面期間與黎一起閱讀「聖經」。

港區國安法 香港 詐騙

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