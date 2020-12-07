許智峯、家人滙豐帳戶獲解凍 警質疑涉挪眾籌資金

許智峯（左二）早前被控藐視立法會、意圖妨礙司法公正等多條控罪，保釋時流亡海外。（中通社資料照片）

流亡海外的香港 泛民議員許智峯6日晚表示，他家人的匯豐銀行帳戶突然被全部解凍，他本人的帳戶也獲部分解凍。家人基於對香港匯豐徹底不信任，已經立即將積蓄轉帳往安全地方。港警6日晚則以不點名的方式，表示已凍結許智峯及其家人的銀行帳戶，指他涉及挪用網路眾籌取得的資金，並利用親人帳戶處理涉案款項。

中央社報導，香港警察 6日晚間透過臉書 發表「警方就潛逃逃犯被凍結銀行戶口一事的回應」。港警稱，針對近日一名潛逃海外的香港人被凍結銀行帳戶，警方正循涉嫌違反「香港國安法」及洗黑錢方向追查一名涉案人。調查發現該人涉嫌挪用早前透過網上眾籌取得的資金，並利用親人帳戶處理涉案款項，該涉案人同時涉嫌勾結外國勢力危害國家安全。

港警稱，現正循多角度調查案件，包括通緝有關逃犯，追查涉案資金去向，以及凍結涉案帳戶，承認「凍結涉案帳戶」85萬港元（約10.9萬美元），但未回應有否及為何凍結許智峯家人的帳戶。

許智峯6日晚間9時許透過臉書發文表示，批評香港當局凍結他與全家人的銀行帳戶，明顯是以經濟壓迫作政治報復，以連坐法打壓他家人以逼害反對的聲音。他認為事件極其嚴重，反映國安法下銀行竟可隨意因政治壓力而凍結市民資產，嚴重衝擊香港的銀行及金融體系可信性，及違反香港基本法對市民及法人私有財產的保障。

他呼籲香港及國際金融監管機構應就此事作徹底調查，將濫權的執法人員及銀行管理人員作嚴厲懲處。

他並強調，去年發起私人檢控（類似自訴）抗警暴的眾籌款項，均全數存在律師樓的帳戶，核數報告也已全面公開，款項與他個人及家人帳戶完全無關。