疑環境污染 葵盛西邨同層5戶12人中招 專家批港府未快速控制現場

葵盛西邨8座5樓有5戶共12人士確診。（中新社）

香港 第四波疫情 在社區蔓延，葵涌的葵盛西邨第8座5樓昨日更出現群組爆發，目前累計已有12人確診，涉及5個家庭，其中一個家庭亦涉跳舞群組。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指出，懷疑有關樓宇有環境污染，會向居民派發樣本瓶檢測 。有專家對港府的措施表示質疑，認為港府未能做好快速現場控制，部分居民可能已因擔心而暫時搬離，或會釀成超級傳播事件。

•同樓有跳舞群組確診者

文匯報報導，歐家榮指出，葵盛西邨第八座5樓累計有12宗確診病例，疑似出現群組爆發，有關個案涉及5個單位，當中最多一戶有4名家庭成員染疫，另有一戶則有3人感染，而兩戶各有2人中招，餘下一戶則有1人確診。他相信是環境污染所致，中心會盡快向全樓居民派發樣本瓶，並已通知房屋署徹底消毒大廈。

翻查資料，葵盛西邨第8座近期出現1宗確診個案，發病的是一名77歲老翁，他曾於11月22日到過旺角金雞廣場的金儷星，11月20日發病，屬跳舞群組成員。

歐家榮則指出，5個有成員確診的家庭並不相熟，5樓全層約有30個單位，現時個案仍集中在5樓，未見到出現有如青衣康美樓或沙田瀝源邨的垂直感染情況，估計病毒屬橫向式局部感染。當局不會限制樓內居民出入，若同座有其他樓層的居民確診，則不排除要整座大廈居民接受強制檢測。

港府未有第一時間實施強制檢測，僅是派發樣本樽，呼吸系統專科醫生梁子超批評，港府的做法粗疏，指出現時欠缺的不僅是強制檢測，而是港府沒有隊伍快速控制現場，「12個人感染，無可能是隨機結果，呢座樓一定係有爆發」，他認為港府反應不夠快，如果能夠封鎖5樓全層，對所有居民進行快速檢測，24小時內出結果，根據檢測結果再判斷是否需要全樓原地檢疫才理想。他表示，如果有人因擔心而暫時搬離，可能會將病毒四散到其他地方，甚至釀成超級傳播事件。