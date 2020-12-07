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港添95確診 方艙醫院3工作人員染疫 防護中心4初確

香港新聞組／香港7日電
亞博館的方艙醫院6日有一名及兩名工作人員確診及初步確診，三人並不相熟，推斷唯一共通點是曾於工作地點接觸事後證實確診的檢疫病人，因此5號及7號展館須關閉。（中通社資料照片） 
亞博館的方艙醫院6日有一名及兩名工作人員確診及初步確診，三人並不相熟，推斷唯一共通點是曾於工作地點接觸事後證實確診的檢疫病人，因此5號及7號展館須關閉。（中通社資料照片） 

香港6日新增新冠肺炎確診病例95例，其中36例傳播源頭不明，另有超過50宗初步確診。設於亞洲國際博覽館的方艙醫院爆出疫情，已有3名工作人員染疫，約百名檢疫者須撤離。衛生防護中心亦有4名職員初步確診，其中一人為港珠澳大橋香港口岸管制站工作的港口衛生科人員。

香港01報導，衛生署衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，香港6日新增確診病例95例，境外移入占8例；本土87例當中，有36例傳播源頭不明。

他表示，源頭不明個案中，有一名是亞博館5號館的工作人員，是一名復康幹事，10月30日起在亞博館工作，日常工作會接觸檢疫人士，他一直無病徵，直至12月3日檢測結果呈陽性。

歐家榮並指出，亞博館還有2例初步確診（一篩陽性）個案，第一例是5號館一名護理員，最後上班日期是5日，但早於2日已發病。患者工作時曾被一名事後確診的檢疫人士接觸，當時發現防護衣有破損。另一人則是亞博7號館的護理員，8月已開始在亞博工作，最後一天上班是5日。患者在4日已有病徵，11月30日及12月1日已接觸過檢疫人士，據知當時工作期間有穿防護衣，也有佩戴口罩、手套、袍、面罩，傳染途徑仍在調查中。

據報導，由於亞博館已有3名工作人員染疫，當局決定關閉5號及7號館，將約百名檢疫者撤離至另一個館。而曾於上述兩個館的逾百工作人員都要接受檢測，直至結果呈陰性才可上班。

亞博館社區治療設施是香港此前因應新冠疫情設置的「方艙醫院」。由於近期爆發第四波疫情，已於11月25日重新啟用，專門接收病情相對穩定及有自理能力的病人，及初步確診病人。

另據明報報導，主責防疫抗疫工作的衛生防護中心出現集體感染，昨公布4人初步確診，包括一名在港珠澳大橋香港口岸管制站工作的港口衛生科人員，以及3名家居檢疫小組職員，該小組於衛生防護中心大樓工作，最少一人曾接觸確診病人；港口衛生科人員亦是近期確診個案的密切接觸者。

亞博館的方艙醫院爆出疫情，有一名及兩名工作人員確診及初步確診。（中通社）
亞博館的方艙醫院爆出疫情，有一名及兩名工作人員確診及初步確診。（中通社）
香港6日新增95宗新冠病毒確診個案，87宗本地個案中，有36宗源頭不明。市民抗疫...
香港6日新增95宗新冠病毒確診個案，87宗本地個案中，有36宗源頭不明。市民抗疫疲勞，趁年終旺季出外消遣，周日的銅鑼灣人群絡繹不絕。（中通社）
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亞博館的方艙醫院6日有一名及兩名工作人員確診及初步確診，三人並不相熟，推斷唯一共通點是曾於工作地點接觸事後證實確診的檢疫病人，因此5號及7號展館須關閉。（中通社資料照片） 

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