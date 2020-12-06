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英撐港人 1分鐘發5本BNO 倫敦房產代理：今年港人查詢增8成

香港新聞組／香港6日電
今年前十個月，約有21萬6398名香港居民獲得英國國民（海外）護照（BNO），圖為一名港人參加今年六四燭光晚會時高舉他的BNO護照。（路透資料照片）
今年前十個月，約有21萬6398名香港居民獲得英國國民（海外）護照（BNO），圖為一名港人參加今年六四燭光晚會時高舉他的BNO護照。（路透資料照片）

法國國際廣播電台報導，自倫敦方面消息，英國正在向香港居民發放自1997年香港回歸以來最多的特別旅行證件。據英國政府護照辦公室披露的公開信息顯示，今年前十個月，約有21萬6398名香港居民獲得了英國國民（海外）護照（BNO）。

英國駐港澳總領事賀恩德指出，英國政府估計首年將有12萬至15萬人赴英，預計未來5年多達25萬人至32萬人移居英國。

彭博4日援引英國「信息自由法」披露的信息指出，英國政府護照辦公室稱，今年前10個月，約有21萬6398名香港居民獲得英國國民(海外)護照（BNO），比1997年以來任何一年的數字都高。僅在10月，該部門就向5萬9798名香港人發出了BNO，比去年同期增加了52%。這也是英國政府護照辦公室自2015年開始隨時編製BNO以來的最高月度數字。按平均每天工作8小時計算，相當於每分鐘就發放超過5本BNO。

報導稱，這些數字包括BNO續簽，其提供了香港面臨的離境情況的最新現狀。由於今年稍早「香港國安法」的頒布及去年爆發的反修例運動，當局採取的強硬回應引起了人們對香港作為亞洲金融中心自由度減少的擔憂。今年7月，隨著英政府提升BNO護照持有者的法律地位，隨之而來每月的申請數字開始飆升。BNO持有者現在可以在英國停留五年，再定居一年後便可申請入籍。

「英方違背承諾，一意孤行，反覆炒作和利用英國國民（海外）護照的問題。」中國外交部發言人華春瑩4日在例行記者會上表示，「如果英國違反承諾在先，中方將考慮不承認英國國民海外護照作為有效的旅行證件，我們也保留採取進一步措施的權利。」

與此同時，倫敦的房地產代理公司對香港人入住的興趣大增，一些代理公司今年的查詢量幾乎增加了80%。根據英國政府的一項研究顯示，估計有290萬香港人符合BNO資格，其家屬也多達230萬人。在這些符合條件的人中，英國估計在2021-2025年期間將有多達32.2萬人移居該國。

香港一名抗議港區國安法的示威者，拿著英國國民海外護照。（路透）
香港一名抗議港區國安法的示威者，拿著英國國民海外護照。（路透）

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