拒黎智英保釋後 國安法指定法官遭恐嚇：炸死你妻女

香港示意圖。圖／shutterstock

國安法「指定法官」、總裁判官蘇惠德3日接獲恐嚇電話，據報，對方在電話中稱「炸死你、老婆、同你個仔」，蘇惠德遂報警。司法機構指事件已交警方，警方列刑事恐嚇跟進，暫未有人被捕。律政司強烈呼籲社會人士停止以任何手段攻擊司法制度，指有關行為或違反法例及「香港 國安法」；港府發言人指，絕不會姑息違法暴戾行為。

立場新聞報導，警方於3日接報，指西九龍裁判法院內1司法部 辦公室，在當天上午接獲電話恐嚇，案件列作刑事恐嚇，交由深水埗警區刑事部跟進，暫未有人被捕。

據報導，蘇惠德為國安法「指定法官」之一，多次處理違反「港區國安法」案件，包括舉「光時」旗的電單車手唐英傑、前學生動源召集人鍾翰林，以及人稱「美國 隊長2.0」的馬俊文。另外，蘇惠德3日處理黎智英涉詐騙一案，亦拒絕他保釋。

據悉1月初，蘇惠德的個人資料，包括電話號碼、住址、出生日期被上載至Telegram群組，並稱蘇是「香港親中法官」，形容他「效忠港共港府」。

港府5日午發表聲明，指司法人員因履行司法職能，而被人惡意恐嚇會傷害其家庭成員，以企圖影響法庭的裁判，絕不會姑息這種違法暴戾的行為。港府強調，為了禁止對司法人員及其家庭成員，進行非法和故意的「起底」行為、恐嚇、煩擾或威脅，律政司司長已向法庭單方面申請禁制令，高等法院原訟法庭亦已批准臨時禁制令。

律政司指出，近日法庭裁決遭受本地以至海外社會的無理批評，強烈呼籲所有社會人士停止以任何手段攻擊司法制度，指有關行為有機會觸犯法例及「香港國安法」，並引述「香港國安法」訂明「任何人組織、策畫、實施或參與實施以武力、威脅使用武力或其他非法手段嚴重干擾、阻撓、破壞香港特區政權機關依法履行職能，即屬犯罪」。