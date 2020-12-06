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傳英准「太空人」模式：子女留下就學 爸媽在港工作

香港新聞組／香港6日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

英國政府擴大英國國民（海外）護照（BNO）持有人權利，讓BNO港人可於2021年1月31日起與家人申請特別簽證赴英國居留。外界一直關心計畫細節，香港01引述蘋果日報報導，英國擬放寬容許「太空人」移民模式，即容許父母其中一人留港繼續工作，另一人則帶同子女到英國。

據報導，民主黨前主席、國際事務委員會主席劉慧卿之前也在接受訪問時表示，她從英國政府方面聽到消息，英方研究放寬「家庭入籍」的規定。

根據英國政府網站現行有關「香港BNO簽證」的內容，列明申請人與家人須同時一起申請，若然家人沒有與申請者同時申請，他們將未能以日後加入方式獲得簽證。網站又指出，除非在一些例外情況下，18歲以下子女應跟父母一起申請。如今英國政府會否放寬受到關注。

劉慧卿11月中受訪時也曾提到，英方研究放寬「家庭入籍」的規定，毋需全體家庭成員同時入境。

根據BNO的港人特別簽證計畫，合資格BNO港人與家人若獲批此簽證，可以到英國居住、工作與讀書，在居留5年後可申請定居，定居滿1年後可申請做英國公民。5年期的簽證費用為每人250英鎊（約2500港元、336美元），30個月的簽證費用則為每人180鎊（約1800港元、242美元）。申請者赴英的話，也要另外繳交健康稅。

英國 簽證 美元

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