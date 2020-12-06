我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山周日實施新居家令 禁戶外用餐 重擊華埠餐飲業

我確診 暫停我60天會員…否則去健身房「對每人咳嗽」

許智峯流亡 全家5帳戶數百萬港元積蓄遭凍結

香港新聞組／香港6日電
香港立法會前議員許智峯（右）於當地時間4日晚間從抵達倫敦。圖為許智峯稍早與丹麥綠黨領袖Siddique於國會會面。（取材自許智峯臉書）
香港立法會前議員許智峯（右）於當地時間4日晚間從抵達倫敦。圖為許智峯稍早與丹麥綠黨領袖Siddique於國會會面。（取材自許智峯臉書）

宣布流亡的前香港立法會前議員許智峯，當地時 4日晚從丹麥抵達倫敦。被問及是否以外訪為名棄保潛逃，他未正面回應，並稱現在不想談論細節，也表示心情沉重，因為可能沒有機會回到香港。許智峯還透露，他與家人在香港的銀行帳戶被凍結，至少涉及五個帳戶，金額約數百萬港元，是他畢生積蓄。

香港Now新聞報導，許智峯在當地時間4日由丹麥的根本哈根抵達倫敦希斯羅機場，一名男子到場接機。

丹麥飛抵倫敦：或永沒機會回港

被問及為何及何時決定流亡？他表示，不想討論細節。來到英國心裡很沉重，因為要與香港、以及他所愛的事物切割。他知道自己可能永遠都未必有機會再回去香港，所以感到很沉重。

他說，「但在一個自由的國家，呼吸每一口空氣，自由的空氣，不是只為自己，都是為了香港。對於家人是否也都來到英國，許智峯則沒有回應。

他表示，目前尚未決定是否留在英國生活，至於使用什麼旅遊證件，以及是否是以旅客身分或其他簽證入境英國，他也不願多談，僅表示日後再交代。

香港電台昨晚引述許智峯透露，他與家人在香港的銀行帳戶被凍結，至少涉及5個帳戶，金額約數百萬港元，是他畢生積蓄，形容是「救命錢」，但銀行方面沒有透露任何凍結的理由；他表明不會為了戶口事宜返港。

他因為參與「反送中」運動，離港前已有多項官司纏身，在11月26日因「光復屯門公園」案出庭時，獲得法官批准外遊前72小時通知法庭和警方即可。香港保安局4日對港媒表示，相關部門會按實際情況依法跟進，將棄保潛逃的嫌犯緝拿歸案。

許智峯日前攜父母、妻子和兩名年幼子女出訪丹麥，並於香港時間3日晚間發表公開信，宣布流亡海外，同時退出香港民主黨。

•缺席會議4個月 將失區議員資格

另據明報報導，民政事務局長徐英偉昨早接受商台節目訪問，表示未收到許智峯辭任區議員的資訊，外界關注區議員辦事處的公帑開支會否非用於服務市民，而按區議會條例，許作為民選議員，倘連續四個月無出席會議，而且無在限期完結前取得區議會同意，會喪失議員資格。

香港 英國 倫敦

上一則

傳英准「太空人」模式：子女留下就學 爸媽在港工作

下一則

又添百例 科技園主席傳初確 港人北上避疫

延伸閱讀

美國終止交流訪問 港府：感到遺憾

美國終止交流訪問 港府：感到遺憾
香港立法會前議員許智峯 由丹麥轉抵英國

香港立法會前議員許智峯 由丹麥轉抵英國
英政府估計 五年內有32萬港人赴英

英政府估計 五年內有32萬港人赴英
香港出現首宗同時感染新冠、流感死亡病例 年僅38歲

香港出現首宗同時感染新冠、流感死亡病例 年僅38歲

熱門新聞

「孔雀公主」楊麗萍被邀試餐，面前甜品糕點看起來精緻可口，但她只是「假吃」。(視頻截圖)

假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子

2020-12-02 09:00
網友將馬保國的「閃電五連鞭」配上聲光特效。(取材自澎湃新聞）

「年輕人不講武德」 馬保國造就全網狂歡？

2020-11-29 02:00
破壞婚姻的第三者故意向元配挑釁，該忍嗎？兩性專家與法律人士在節目上辯論，看法不盡相同。 (取材自南國今報)

「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡

2020-12-05 11:00
新冠肺炎爆發初期，病患多與武漢華南海鮮市場有關，外界焦點對準商販銷售野味的黑幕。中新社

百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情

2020-12-01 10:21
夏姓女大生曾秀出自己的身材。（網頁截圖）

女大生校園賣淫還寫日記公開 傳染愛滋全校男恐慌

2020-11-30 11:00
中國女演員沈佳欣。圖／取自微博

發文質疑鍾南山 中國女演員被禁言15天

2020-11-28 12:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天

政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天
「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡

「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡
為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機

為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機
「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

鄰居深夜狂叫床20分鐘不停 網紅直呼：喪屍加AV女優

鄰居深夜狂叫床20分鐘不停 網紅直呼：喪屍加AV女優