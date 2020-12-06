許智峯流亡 全家5帳戶數百萬港元積蓄遭凍結

香港立法會前議員許智峯（右）於當地時間4日晚間從抵達倫敦。圖為許智峯稍早與丹麥綠黨領袖Siddique於國會會面。（取材自許智峯臉書）

宣布流亡的前香港 立法會前議員許智峯，當地時 4日晚從丹麥抵達倫敦 。被問及是否以外訪為名棄保潛逃，他未正面回應，並稱現在不想談論細節，也表示心情沉重，因為可能沒有機會回到香港。許智峯還透露，他與家人在香港的銀行帳戶被凍結，至少涉及五個帳戶，金額約數百萬港元，是他畢生積蓄。

香港Now新聞報導，許智峯在當地時間4日由丹麥的根本哈根抵達倫敦希斯羅機場，一名男子到場接機。

丹麥飛抵倫敦：或永沒機會回港

被問及為何及何時決定流亡？他表示，不想討論細節。來到英國 心裡很沉重，因為要與香港、以及他所愛的事物切割。他知道自己可能永遠都未必有機會再回去香港，所以感到很沉重。

他說，「但在一個自由的國家，呼吸每一口空氣，自由的空氣，不是只為自己，都是為了香港。對於家人是否也都來到英國，許智峯則沒有回應。

他表示，目前尚未決定是否留在英國生活，至於使用什麼旅遊證件，以及是否是以旅客身分或其他簽證入境英國，他也不願多談，僅表示日後再交代。

香港電台昨晚引述許智峯透露，他與家人在香港的銀行帳戶被凍結，至少涉及5個帳戶，金額約數百萬港元，是他畢生積蓄，形容是「救命錢」，但銀行方面沒有透露任何凍結的理由；他表明不會為了戶口事宜返港。

他因為參與「反送中」運動，離港前已有多項官司纏身，在11月26日因「光復屯門公園」案出庭時，獲得法官批准外遊前72小時通知法庭和警方即可。香港保安局4日對港媒表示，相關部門會按實際情況依法跟進，將棄保潛逃的嫌犯緝拿歸案。

許智峯日前攜父母、妻子和兩名年幼子女出訪丹麥，並於香港時間3日晚間發表公開信，宣布流亡海外，同時退出香港民主黨。

•缺席會議4個月 將失區議員資格

另據明報報導，民政事務局長徐英偉昨早接受商台節目訪問，表示未收到許智峯辭任區議員的資訊，外界關注區議員辦事處的公帑開支會否非用於服務市民，而按區議會條例，許作為民選議員，倘連續四個月無出席會議，而且無在限期完結前取得區議會同意，會喪失議員資格。