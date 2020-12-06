又添百例 科技園主席傳初確 港人北上避疫

香港新冠肺炎單日確診病例數7天內第4度破百，圖為許多市民5日在黃大仙廣場的流動採樣亭前大排長龍，等候進行核酸檢測。（中新社）

香港 昨日新增101例新冠肺炎確診，是過去7天內第4次單日確診數破百，其中92例為本土病例，29例感染源頭不明，歌舞群組新增18人。因應疫情 ，港府宣布，香港的計程車司機須強制檢測 ，該計畫將於9日開始為期兩周。

文匯報報導，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮透露，昨日有逾50宗初步確診，包括一名科技園員工，有傳患者是科技園公司董事局主席查毅超。據悉，查毅超早前出席一次會議。創新及科技局表示，該局局長薛永恒曾於上月25日與一名香港科技園董事局成員會面，當時在場的還有該局副局長和政治助理。各人在會面全程均有佩戴口罩，但為審慎起見，他們均已接受病毒檢測。

科技園公司回覆查詢時承認，該患者為董事會成員，2日到訪科學園。公司接獲通知後，已即時對有關地點進行消毒，包括會議室及其他公共空間；與患者接觸的員工亦已進行病毒檢測，並在家隔離。

•關口隔離酒店少 200人沒得住

另據巴士的報報導，第四波疫情來勢洶洶，不少港人紛紛北上「避疫」，深圳灣口岸大排長龍。王小姐4日上午帶女兒前往深圳，光是在深圳灣耗了8個多小時，直至5日凌晨2時多才入住酒店，她說，寒風中等待，又冷又餓。大批港人湧入，隔離酒店不足。王小姐說，「我們帶孩子的還優先了，昨天200多人沒有酒店住。」