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港增112例 38歲男新冠甲流夾擊不治

香港新聞組／香港5日電
香港疫情惡化，4日新增112宗確診個案。（路透）
香港疫情惡化，4日新增112宗確診個案。（路透）

香港新冠肺炎確診患者在六天內第三度破百，昨日新增112宗確診個案，其中100宗屬本地感染，36宗源頭不明，單日確診及源頭不明個案均為第四波疫情新高，另有80多宗初步確診。

綜合港媒報導，行政會議通過將罰款提高至5000港元（約645美元），並於11日起生效。因應定額罰款的提升，相關罪行經定罪後的最高刑罰亦會相應提高，當中違反口罩令及未有遵從強制檢測要求的最高刑罰均由5000元倍增至1萬元。

香港醫管局總行政經理劉家獻在疫情記者會表示，前日共有兩名確診病人在公立醫院離世，其中為一名38歲男子，該病患為香港最年輕的死亡病例，香港累計有112名確診者離世。

據報導，劉家獻表示，該名離世的男患者因其神經系統問題，若同時患有甲型流感及新冠病毒將增加併發症機率。呼籲港人盡快接種流感疫苗，減低雙重感染時引起嚴重併發症的風險。另一離世患者為伊利沙伯醫院82歲女病人，她有長期病史，需呼吸機協助呼吸，持續惡化至前晚離世。

另外，昨日源頭不明個案包括兩名學生，分別就讀五旬節聖潔會永 光書院及西灣河香港中國婦女會中學。一名66歲男 的士司機確診。

此外，醫院管理局昨日公布，佛教醫院及博愛醫院各有一名病人初步確診感染新冠病毒，其中佛教醫院早前同一病房一名女護士已確診染疫，院方正進行接觸追蹤工作，包括調查新個案是否與日前確診的護士個案有關。

香港 流感疫苗 疫情

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