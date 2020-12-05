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皇后像廣場沒聖誕樹 除夕煙花取消 港人聖誕不快樂

香港特派員李春／香港5日電
香港疫情嚴峻，每年此時在中環皇后像廣場豎立的大聖誕樹，不再現身。圖為荃灣荃新天地商場應景中庭打造成冬日小鎮。（中通社）
香港疫情嚴峻，每年此時在中環皇后像廣場豎立的大聖誕樹，不再現身。圖為荃灣荃新天地商場應景中庭打造成冬日小鎮。（中通社）

為聖誕節慶預熱的「香港繽紛冬日巡禮」，12月4日開張之日，就宣布要縮水。而這活動有縮水版已是不易，連串新年活動，已早早宣告取消或延期。

「香港繽紛冬日巡禮」 是由香港旅遊發展局主辦的，按其原本設想，活動長達一個月到來年1月3日。在這一個月間，「香港繽紛冬日巡禮」的活動，從聖誕小鎮虛擬之旅，到摩天大樓的燈飾，還有主題路線、人氣慶祝活動、商場購物禮遇、餐廳聖誕新年大餐，更有維多利亞港沿岸的「幻彩詠香江」燈光音樂匯演，一直通往跨年倒數活動。

但香港旅遊發展局宣布，由於要保持社交距離，這一活動的標誌，即年年此時在中環皇后像廣場豎立的大聖誕樹，不再現身。作為彌補，香港旅發局會推出「虛擬版」聖誕小鎮，令香港市民和旅客「安坐家中學習不同類型的手作」，如製作聖誕花環及燭台等。

渣馬、新春花車巡遊也取消

與之同時，香港旅發局還宣布取消維多利亞港的除夕煙火倒數活動，明年春節也不會舉行「新春節慶」花車巡遊。這是香港第二年取消舉辦除夕煙花及新春花車巡遊，去年取消是因反送中，今年是疫情威脅。

除了旅遊發展局取消活動，香港還有一項全城大熱「渣馬」，即「渣打香港馬拉松2021」也宣告取消。香港的「渣馬」自1997年開辧，是香港最大型的公路長跑賽，2016年更正式獲國際田聯升格為金級道路賽事，每年都有數萬人參加。

過去20多年來，「渣馬」連續舉行，就是在SARS疫症的2003年，仍有1萬8000人參加。原定2020年2月9日舉行的「渣馬」，因新冠肺炎疫情擴散取消；本來來年「渣馬」定在1月24日舉行，但跟香港書展等大型活動一樣，不是宣布取消，而是宣布延期到10月再舉行。

中國飛機服務公司裁160人

從聖誕到新年，香港大型活動不是縮水，就是取消或延期。同時傳來的壞消息也很多，特別是大裁員。其中在香港機場提供飛機維修等的中國飛機服務公司，是由中國航空、美國聯合航空及中華航空等航空公司合資成立，也選擇大裁160人，還宣布全體員工明年凍薪、調津貼及繼續實施自願無薪假安排至3月。

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