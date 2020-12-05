駱惠寧：將禍國亂港者逐出管治架構

香港中聯辦主任駱惠寧。（中新社資料照片）

香港 中聯辦主任駱惠寧昨日表示，「港區國安法 」落實數個月後威力初顯，是進一步築牢維護國家安全的堤壩，但「港區國安法」仍有許多規定，需要轉化完善制度機制，成為香港人自覺遵守的行為準則，在行政、司法和執法上都要切實執行。他強調，要將禍國亂港者驅逐出特區管治架構。

據香港電台報導，駱惠寧在港府舉辦的「國家憲法日」線上座談會發表致辭。他說，香港主權移交23年，香港有些人只尊重原有法律制度的基本不變，漠視特區憲制基礎的根本改變，是香港近年出現亂象的思想根源。只有認同和遵從內地的「憲法」和香港「基本法」共同構成特區憲制基礎，才能破解近年「一國兩制」實施時遇到的新情況、問題和新挑戰。

駱惠寧說，維護國家主權、安全和發展利益是「一國兩制」的基本宗旨，沒有國家安全就沒有「一國兩制」，也沒有香港的繁榮穩定。去年發生反送中運動，香港陷入動亂，國家安全受到嚴重威脅，北京 制訂「港區國安法」，填補香港長期存在的法律漏洞。

據報導，他又提及，香港近年部分參選與當選的公職人員，公開宣揚港獨主張，拒絕承認北京對香港行使的主權，尋求外國或境外勢力干預香港事務，與「愛國者治港」的要求相背離。

他表示，上個月全國人大常委會通過特區立法會議員資格的決定，是進一步畫清「愛國者治港」的底線準則和政治規矩，確保所有從政者擁護內地「憲法」和香港「基本法」，效忠國家和特區。

此外，香港特首林鄭月娥表示，香港社會對「港區國安法」的誤解造成爭議，被有心人士炒作令人遺憾。她認為，要向公眾灌輸「港區國安法」知識，履行國家安全義務，才能讓「一國兩制」行穩致遠。

據香港電台報導，林鄭月娥在「國家憲法日」網上座談會上致辭時說，香港主權移交23年，但香港社會對內地「憲法」和香港「基本法」認識不足，被別有用心的人士故意扭曲北京與香港的關係，使「一國兩制」對立，社會產生不少爭抝、矛盾和對立。

她舉例，全國人大訂立「港區國安法」在香港實施，被形容為破壞高度自治，而全國人大常委會應特區要求，處理立法會延任和議員資格一事，也被說為干預特區內部事務等。

據報導，林鄭月娥表示，「國有國法，家有家規」，強調內地「憲法」和香港「基本法」共同構成特區憲制秩序，認為對港府的憲制秩序和政治體制，正本清源和撥亂反正是當前急務，應加深對公職人員、教師和年青推動大陸「憲法」和香港「基本法」的宣傳和教育。

她強調，自去年6月以來，香港就面對不少挑戰，加上外部勢力干涉，對社會造成嚴重破壞和威脅，「港區國安法」能保持香港穩定，讓香港的經濟發展創造新機遇和動力。