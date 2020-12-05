我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：加州確診破130萬 喬治亞州逼近50萬

創歷史新高！喬丹、歐巴馬的實戰球衣拍出天價

駱惠寧：將禍國亂港者逐出管治架構

記者呂佳蓉／香港5日電
香港中聯辦主任駱惠寧。（中新社資料照片）
香港中聯辦主任駱惠寧。（中新社資料照片）

香港中聯辦主任駱惠寧昨日表示，「港區國安法」落實數個月後威力初顯，是進一步築牢維護國家安全的堤壩，但「港區國安法」仍有許多規定，需要轉化完善制度機制，成為香港人自覺遵守的行為準則，在行政、司法和執法上都要切實執行。他強調，要將禍國亂港者驅逐出特區管治架構。

據香港電台報導，駱惠寧在港府舉辦的「國家憲法日」線上座談會發表致辭。他說，香港主權移交23年，香港有些人只尊重原有法律制度的基本不變，漠視特區憲制基礎的根本改變，是香港近年出現亂象的思想根源。只有認同和遵從內地的「憲法」和香港「基本法」共同構成特區憲制基礎，才能破解近年「一國兩制」實施時遇到的新情況、問題和新挑戰。

駱惠寧說，維護國家主權、安全和發展利益是「一國兩制」的基本宗旨，沒有國家安全就沒有「一國兩制」，也沒有香港的繁榮穩定。去年發生反送中運動，香港陷入動亂，國家安全受到嚴重威脅，北京制訂「港區國安法」，填補香港長期存在的法律漏洞。

據報導，他又提及，香港近年部分參選與當選的公職人員，公開宣揚港獨主張，拒絕承認北京對香港行使的主權，尋求外國或境外勢力干預香港事務，與「愛國者治港」的要求相背離。

他表示，上個月全國人大常委會通過特區立法會議員資格的決定，是進一步畫清「愛國者治港」的底線準則和政治規矩，確保所有從政者擁護內地「憲法」和香港「基本法」，效忠國家和特區。

此外，香港特首林鄭月娥表示，香港社會對「港區國安法」的誤解造成爭議，被有心人士炒作令人遺憾。她認為，要向公眾灌輸「港區國安法」知識，履行國家安全義務，才能讓「一國兩制」行穩致遠。

據香港電台報導，林鄭月娥在「國家憲法日」網上座談會上致辭時說，香港主權移交23年，但香港社會對內地「憲法」和香港「基本法」認識不足，被別有用心的人士故意扭曲北京與香港的關係，使「一國兩制」對立，社會產生不少爭抝、矛盾和對立。

她舉例，全國人大訂立「港區國安法」在香港實施，被形容為破壞高度自治，而全國人大常委會應特區要求，處理立法會延任和議員資格一事，也被說為干預特區內部事務等。

據報導，林鄭月娥表示，「國有國法，家有家規」，強調內地「憲法」和香港「基本法」共同構成特區憲制秩序，認為對港府的憲制秩序和政治體制，正本清源和撥亂反正是當前急務，應加深對公職人員、教師和年青推動大陸「憲法」和香港「基本法」的宣傳和教育。

她強調，自去年6月以來，香港就面對不少挑戰，加上外部勢力干涉，對社會造成嚴重破壞和威脅，「港區國安法」能保持香港穩定，讓香港的經濟發展創造新機遇和動力。

香港 港區國安法 北京

上一則

壹傳媒股價又飆漲 黎智英將申請保釋

下一則

港增112例 38歲男新冠甲流夾擊不治

延伸閱讀

林鄭：改革通識非北京要求 學生赴內地不會被捕

林鄭：改革通識非北京要求 學生赴內地不會被捕
美祭黑名單 港特首現鈔滿屋 沒銀行可存 須現金購物

美祭黑名單 港特首現鈔滿屋 沒銀行可存 須現金購物
受美國制裁 香港特首：我每天只能用現金買東西

受美國制裁 香港特首：我每天只能用現金買東西
林鄭施政報告滿意度新低 民望半數市民給0分

林鄭施政報告滿意度新低 民望半數市民給0分

熱門新聞

「孔雀公主」楊麗萍被邀試餐，面前甜品糕點看起來精緻可口，但她只是「假吃」。(視頻截圖)

假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子

2020-12-02 09:00
網友將馬保國的「閃電五連鞭」配上聲光特效。(取材自澎湃新聞）

「年輕人不講武德」 馬保國造就全網狂歡？

2020-11-29 02:00
新冠肺炎爆發初期，病患多與武漢華南海鮮市場有關，外界焦點對準商販銷售野味的黑幕。中新社

百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情

2020-12-01 10:21
夏姓女大生曾秀出自己的身材。（網頁截圖）

女大生校園賣淫還寫日記公開 傳染愛滋全校男恐慌

2020-11-30 11:00
中國女演員沈佳欣。圖／取自微博

發文質疑鍾南山 中國女演員被禁言15天

2020-11-28 12:43
新疆昭蘇縣副縣長賀嬌龍一襲紅衣騎馬照，讓她成為最佳旅遊推銷員。（天馬旅遊文化園提供）

太驚豔！新疆美女副縣長 紅衣策馬雪地推銷旅遊

2020-11-30 14:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天

政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天
漲幅近3千元！全新第四代Toyota Sienna美國售價公布

漲幅近3千元！全新第四代Toyota Sienna美國售價公布
外星人？美戰機目擊不明飛行物「海面冒出盤旋高空」

外星人？美戰機目擊不明飛行物「海面冒出盤旋高空」
紐時訪700位流行病學專家 生活模式有共同點

紐時訪700位流行病學專家 生活模式有共同點

紐約州新冠單日確診破萬

紐約州新冠單日確診破萬