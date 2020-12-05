壹傳媒股價又飆漲 黎智英將申請保釋

壹傳媒主席兼執行董事黎智英捲入欺詐罪被拒保釋扣押，該公司股份昨早復牌，明報報導，昨天開盤股價 在前兩分鐘一度暴帳超過一倍，但之後無以為繼，收盤報0.28元，上漲19.66%。這已是壹傳媒股價近半年來第二次出現類似情況。

據報導，壹傳媒股票前天因為黎智英出庭而暫停交易，昨天恢復買賣；上午9時30分交易所開盤後，壹傳媒股價飆升，由停牌前的每股港幣0.26元（約0.03美元 ）一度上漲至0.485元，報導說，股價隨後持續回順，並在短短1分鐘跌穿0.4元大關，收盤報0.28元，成交額達1.71億元。

報導說，黎智英與集團營運總裁周達權、行政總監黃偉強涉違反將軍澳工業邨租約，向管理工業邨的科技園隱瞞近1980萬元租金 收入。案件前天在西九龍裁判法院提堂，黎智英的保釋申請被拒，還押候訊。律政司回覆查詢稱，黎將於本月15日向高等法院申請保釋。

另據中央社報導，今年8月10日，黎智英及壹傳媒多名高層被捕後，壹傳媒股價收盤後也暴升了3倍多，期間漲幅一度高達20多倍。股價其後又逐步下跌，幾乎回吐大部分升幅。在壹傳媒股價首次暴漲後，警方於9月初拘捕了15人，指他們參與炒作及操弄壹傳媒股價，控告他們涉嫌串謀詐欺及洗黑錢。