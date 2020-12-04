黎智英被控欺詐押到明年4月 集團另2高層獲保釋

香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控欺詐罪，案件3日在西九龍裁判法院審理。裁判官拒絕黎智英保釋，還押至明年4月16日。（路透）

香港 壹傳媒集團創辦人黎智英及集團兩位高層周達權、黃偉強，分別被控一項欺詐罪，案件昨在西九龍裁判法院提堂（審理）。裁判官接受控方申請，拒絕黎智英保釋，要還押監房到來年4月16日，周、黃二人則保釋外出。

來源：香港電視台

黎智英2日就早前被指涉嫌違反港區國安法案件到警署報到，被通宵扣查，3日一早則被押送到西九龍裁判法院提堂。控方指黎智英與壹傳媒集團總裁及財務總裁周達權、行政總監黃偉強同被控欺詐罪。

案件由國安法指定法官蘇惠德審理。控方在庭上稱，需要進一步調查涉案公司銀行帳戶和交易紀錄，申請將案件押後，並指案件性質嚴重，三人有潛逃風險，反對保釋。蘇惠德聽畢控辯雙方陳辭，接受控方申請拒絕黎智英保釋要求，要即時還押監房，另外兩名壹傳媒高層分別以20萬港元（約26萬美元）和10萬港元保釋。

雖說是控欺詐罪，但是據控罪書，案件主管為香港警察國家安全處高級督察馮俊宜。控罪指黎智英等三人於2016年6月27日至今年5月22日期間，沒有按照1999年5月與香港科技園公司簽訂的租契要求，使用將軍澳工業邨駿盈街8號的處所，並向香港科技園公司隱瞞用途，導致公司蒙受不利，令蘋果 印刷或力高顧問（公司）獲利。

消息說，涉案的力高顧問有限公司從事公司服務，三名被告分別是其股東、董事及雇員。控方指蘋果日報在案發的四年間，收取力高顧問近1980萬港元租金 ；而相關用地市值達5.6億港元，被告涉藉此騙取較低廉租金，多年來科技園對事件不知情，直至今年3月收到傳媒查詢，才令事件曝光。

香港壹傳媒集團發布公告表示，得悉主席兼執行董事黎智英、執行董事周達權、行政總監黃偉強，2日分別被控違反香港法例第210章盜竊罪條例第16Ａ條的欺詐罪。 該指控是有關違反與科技園公司就位於將軍澳工業邨駿盈街8號的營業場所的租賃條款，導致蘋果日報印刷有限公司或力高顧問有限公司獲得利益。

公告說，黎智英3日上午提訊後，已被還押，以待明年4月16日舉行下一次聆訊。

至於周達權、黃偉強則獲准保釋。壹傳媒集團由一組管理人員經營，董事會預期有關指控不會對日常營運造成即時重大不利影響，將密切觀察及評估情況，並適時作進一步公告。