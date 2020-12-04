我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CDC估3個月添18萬人病故 「全民戴口罩才有救」

加州頒「區域性居家令」防醫療不堪負荷

黎智英被控欺詐押到明年4月 集團另2高層獲保釋

香港特派員李春／香港4日電
香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控欺詐罪，案件3日在西九龍裁判法院審理。裁判官拒絕黎智英保釋，還押至明年4月16日。（路透）
香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控欺詐罪，案件3日在西九龍裁判法院審理。裁判官拒絕黎智英保釋，還押至明年4月16日。（路透）

香港壹傳媒集團創辦人黎智英及集團兩位高層周達權、黃偉強，分別被控一項欺詐罪，案件昨在西九龍裁判法院提堂（審理）。裁判官接受控方申請，拒絕黎智英保釋，要還押監房到來年4月16日，周、黃二人則保釋外出。

來源：香港電視台

黎智英2日就早前被指涉嫌違反港區國安法案件到警署報到，被通宵扣查，3日一早則被押送到西九龍裁判法院提堂。控方指黎智英與壹傳媒集團總裁及財務總裁周達權、行政總監黃偉強同被控欺詐罪。

案件由國安法指定法官蘇惠德審理。控方在庭上稱，需要進一步調查涉案公司銀行帳戶和交易紀錄，申請將案件押後，並指案件性質嚴重，三人有潛逃風險，反對保釋。蘇惠德聽畢控辯雙方陳辭，接受控方申請拒絕黎智英保釋要求，要即時還押監房，另外兩名壹傳媒高層分別以20萬港元（約26萬美元）和10萬港元保釋。

雖說是控欺詐罪，但是據控罪書，案件主管為香港警察國家安全處高級督察馮俊宜。控罪指黎智英等三人於2016年6月27日至今年5月22日期間，沒有按照1999年5月與香港科技園公司簽訂的租契要求，使用將軍澳工業邨駿盈街8號的處所，並向香港科技園公司隱瞞用途，導致公司蒙受不利，令蘋果印刷或力高顧問（公司）獲利。

消息說，涉案的力高顧問有限公司從事公司服務，三名被告分別是其股東、董事及雇員。控方指蘋果日報在案發的四年間，收取力高顧問近1980萬港元租金；而相關用地市值達5.6億港元，被告涉藉此騙取較低廉租金，多年來科技園對事件不知情，直至今年3月收到傳媒查詢，才令事件曝光。

香港壹傳媒集團發布公告表示，得悉主席兼執行董事黎智英、執行董事周達權、行政總監黃偉強，2日分別被控違反香港法例第210章盜竊罪條例第16Ａ條的欺詐罪。 該指控是有關違反與科技園公司就位於將軍澳工業邨駿盈街8號的營業場所的租賃條款，導致蘋果日報印刷有限公司或力高顧問有限公司獲得利益。

公告說，黎智英3日上午提訊後，已被還押，以待明年4月16日舉行下一次聆訊。

至於周達權、黃偉強則獲准保釋。壹傳媒集團由一組管理人員經營，董事會預期有關指控不會對日常營運造成即時重大不利影響，將密切觀察及評估情況，並適時作進一步公告。

香港 蘋果 租金

上一則

繼羅冠聰之後…許智峯宣布退黨流亡

下一則

明年起 中國離婚要過5大關 「冷靜期」30天

延伸閱讀

聲援黃之鋒與黎智英 龐培歐批港府政治迫害、令人震驚

聲援黃之鋒與黎智英 龐培歐批港府政治迫害、令人震驚
黎智英等壹傳媒3高層被控串謀欺詐 遭港警通宵扣留

黎智英等壹傳媒3高層被控串謀欺詐 遭港警通宵扣留
黎智英涉欺詐罪 法官拒期保釋申請 明年4月再審

黎智英涉欺詐罪 法官拒期保釋申請 明年4月再審
黎智英等壹傳媒3高層被控詐騙 遭通宵扣留

黎智英等壹傳媒3高層被控詐騙 遭通宵扣留

熱門新聞

「孔雀公主」楊麗萍被邀試餐，面前甜品糕點看起來精緻可口，但她只是「假吃」。(視頻截圖)

假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子

2020-12-02 09:00
新冠肺炎爆發初期，病患多與武漢華南海鮮市場有關，外界焦點對準商販銷售野味的黑幕。中新社

百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情

2020-12-01 10:21
網友將馬保國的「閃電五連鞭」配上聲光特效。(取材自澎湃新聞）

「年輕人不講武德」 馬保國造就全網狂歡？

2020-11-29 02:00
夏姓女大生曾秀出自己的身材。（網頁截圖）

女大生校園賣淫還寫日記公開 傳染愛滋全校男恐慌

2020-11-30 11:00
中國女演員沈佳欣。圖／取自微博

發文質疑鍾南山 中國女演員被禁言15天

2020-11-28 12:43
新疆昭蘇縣副縣長賀嬌龍一襲紅衣騎馬照，讓她成為最佳旅遊推銷員。（天馬旅遊文化園提供）

太驚豔！新疆美女副縣長 紅衣策馬雪地推銷旅遊

2020-11-30 14:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約上空神秘白光閃爆 巨響炸開「連加拿大都聽得見」

紐約上空神秘白光閃爆 巨響炸開「連加拿大都聽得見」
華人關注！S386法案參院過關 綠卡國籍配額 待協調終版

華人關注！S386法案參院過關 綠卡國籍配額 待協調終版
即起縮減！中共黨員及家屬來美旅簽期限 10年縮至1個月

即起縮減！中共黨員及家屬來美旅簽期限 10年縮至1個月
華郵：川普不爽司法部長言論和FBI調查 巴維理恐遭革職

華郵：川普不爽司法部長言論和FBI調查 巴維理恐遭革職

麥康諾：年底前通過第2波紓困案 9080億元計畫

麥康諾：年底前通過第2波紓困案 9080億元計畫