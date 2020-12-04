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繼羅冠聰之後…許智峯宣布退黨流亡

記者呂佳蓉／香港4日電
辭任香港立法會議員的民主黨許智峯宣布流亡。（路透）
辭任香港立法會議員的民主黨許智峯宣布流亡。（路透）

繼羅冠聰之後，已辭任香港立法會議員的泛民派許智峯昨晚在臉書宣布流亡，並退出民主黨。他表示，沒有尋求任何國家庇護落腳，將與流亡英國的羅冠聰等人一起拉闊香港的國際戰線。

港媒近日報導，許智峯人在丹麥，其父母、妻子及子女也已搭乘飛機離港，外傳他在當地尋求政治庇護。他的助理則向媒體表示，出訪丹麥是每年都有的行程。

昨晚許智峯在臉書上宣布流亡，目前仍未決定在哪個國家停留。他表示，離開香港，聽著一個又一個戰友被捕、判監的消息，手機傳來市民、好友一句句「求你千萬別回來」，「這種傷痛，我不懂以筆墨形容。」

許智峯說，他會與羅冠聰等流亡手足攜手，拉闊香港的國際戰線。他並強調，流亡不是移民。自己永遠不會移民，永遠無法在另一個地方落地生根，「我的家只有香港。這也是我沒有尋求任何國家的庇護落腳的其中一個原因。我寧願四處漂泊著，等待回家的一天。」

他還說已下定決心，「在光復後的香港，與大家在煲底流淚相擁」。他最後強調「一息尚存，抗爭到底；光復香港，時代革命」。

香港新聞組／香港4日電

明報報導，許智峯是羅冠聰後第二名流亡的前議員，現有九項控罪在身，他表示會在外國繼續為香港發聲。

據報導，保安局發言人稱，特區政府強烈譴責任何棄保潛逃、逃避法律責任的行為，絕不縱容任何罪犯企圖逃避法律責任，相關部門會按實際情况依法跟進，將棄保潛逃的疑犯緝拿歸案。

報導稱，行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，許智峯尚未被定罪，不屬「逃犯」，而大部分國家已取消對港移交疑犯協議，認為許被移交回港的可能「近乎零」。

報導指出，民主黨發聲明，表示中委會尊重和理解許智峯的決定，已接納其退黨申請。民主黨說許智峯一直站在抗爭運動的最前線，對香港的承擔有目共睹，衷心感謝他多年來在黨內、議會、社區和公民社會各層面的付出和貢獻。

傳「青年新政」梁頌恆 已離港人在美

另據香港01報導，香港青年新政前立法會議員梁頌恆幾天前已離開香港，目前身處美國。

青年新政是「占中運動」之後由本地年輕人成立的參政組織，主張香港民族自決，也有人認為他們主張「港獨」。

香港 民主黨 庇護

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