挺黃之鋒、黎智英 龐培歐控港府政治迫害

黃之鋒（中）遭判服刑，法律學者指案件控罪與刑罰不相稱，周庭已提起上訴，黃之鋒和林朗彥正考慮上訴。(歐新社)

香港 泛民派領袖黃之鋒 、周庭及林朗彥三人遭重判入獄，壹傳媒集團創辦人黎智英也被捕，美國 國務卿龐培歐（Michael Pompeo）3日發布聲明，批香港政府對民主派人士的政治迫害，美國感到震驚；美國將持續與全世界盟友合作，為港人的權利與自由，為中共高壓統治下受苦的人而戰。

龐培歐表示，利用法院噤聲和平異議人士，是威權政體的標誌，且該行為再次強調，中國共產黨最大的恐懼是其人民的言論及思想自由。

龐培歐表示，香港從自由和開放系統中受益，其系統鼓勵公民和平倡議，正如同黃之鋒、周庭、林朗彥和黎智英。香港人民應能自由運用被香港基本法、中英聯合聲明及世界人權宣言承諾賦予的權利。

龐培歐表示，為了抵抗中共拒絕承認其基本權利，他們的奮鬥將作為人權精神的證據名留青史。

龐培歐說，美國將持續和全世界的盟友及夥伴合作，為香港人民的權利和自由，及中共高壓統治下受苦的人們而戰；美國和黃之鋒、周庭、林朗彥、黎智英、香港人民以及全中國大陸人民站在一起。

黃之鋒被判囚 德國：無助解決香港問題

香港新聞組／香港4日電

中央社報導，香港民主派領袖黃之鋒等人被判刑入獄，德國政府對此表示憂心，認為無助解決香港社會面臨的挑戰。

德國外交部發言人阿德巴爾（Maria Adebahr）昨天在例行記者會表示，黃之鋒、周庭及林朗彥被判刑，印證香港人權和公民權令人憂心的發展，也無助解決香港社會和政治面臨的挑戰。基本法保證港人的集會和言論自由，即便國安法已在香港實施，德國仍將繼續努力確保港人的權利。

另據本報系聯合報報導，前香港眾志秘書長黃之鋒、主席林朗彥及成員周庭，被控煽惑他人參與未經批准集結等罪名被重判。法律學者指案件控罪與刑罰不相稱，周庭已提起上訴，黃之鋒和林朗彥正考慮上訴。

黃之鋒等三人在去年反送中示威中，包圍香港警察總部，被控煽惑他人參與未經批准集結等罪名。2日，三人在西九龍裁判法院判刑，黃之鋒被判監13個半月、林朗彥被判7個月，周庭被判10個月。

對黃之鋒等三人案件，香港大學法律學院首席講師張達明認為，案件控罪與刑罰不相稱。三人的控罪是涉及未經批准集結，即指相關的集結是和平進行，反映控方無法證明非和平暴力原素與三人有關，但裁判官將很多不和平的情節放在三人的責任上，違反法律原則。如果認為當日有很多不和平及暴力原素，而三人知情，應控告非法集結罪。