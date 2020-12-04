香港「跳舞群組」逾80例確診 謝玲玲轉嚴重

謝玲玲染新冠肺炎，病情轉為嚴重。(本報資料照片)

香港 3日新增90例確診，其中79例為本土個案，21例涉及歌舞群組，31例源頭不明。香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，跳舞群組確診逾80例，傳播鏈已深入香港社區每個角落。至於早前確診的林建岳前妻謝玲玲，病情則轉為嚴重。她屬「Heavenly Dance」跳舞群組，上月21日開始發病，同日曾到置地廣場，23日確診。

綜合港媒報導，香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，跳舞群組的傳播鏈已深入香港社區每個角落。跳舞群組的感染從原來40多例，到現在20多例，被問及群組狀況是否已穩定？張竹君表示，跳舞群組涉及500至600人，每個人有不同社交活動，傳染已深入社會每個角落，難說已受到控制。

張竹君並指出，與跳舞群組相關的人受感染自己也不一定不知道，在潛伏期內再傳染及其他人，以致病毒的擴散層面涉及不同階層，而源頭不明個案可能是隔了幾層受感染。

另據香港01報導，新冠肺炎疫情 持續嚴峻，醫管局3日晚上公布，伊利沙伯醫院一名82歲女患者不治，即香港已累計111人死亡。此外，同日亦再多4名患者情況危殆，年齡介乎66歲至83歲，分別是3男2女，其中兩位屬「歌舞群組」。

另外，一名居於九龍塘律倫街2的64歲女患者情況嚴重，據悉是居於上址獨立屋的林建岳前妻謝玲玲。

據報導，醫院管理局3日公布，一名於12月1日確診的82歲女病人患有長期病患，於12月1日因發燒、肺炎及敗血性休克，入住伊利沙伯醫院深切治療部，其後確診新冠肺炎。在短短兩日間情況持續惡化，一直需要呼吸機協助呼吸，延至3日晚上離世。