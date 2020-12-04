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加州頒「區域性居家令」防醫療不堪負荷

澳門擬購3種疫苗 最快明年上半年到貨

香港新聞組／香港4日電

新冠疫情流行，全球爭購疫苗，澳門政府公布計畫引入三種疫苗，市民可自願並自行選擇接種哪一款。

明報報導，澳門衛生局長李展潤2日在立法會表示，全球研製的新冠疫苗均未通過第3期臨牀試驗，暫只能緊急使用，相信只會為前線人員或需到外地的人接種。他說澳門政府洽購的140萬劑滅活疫苗料明年上半年到澳門；核糖核酸疫苗暫未有到貨日期；病毒載體疫苗估計明年下半年供澳。他稱三種疫苗要選擇哪一種，當局會向市民宣傳，由市民決定。

據報導，港府則考慮自願及免費為市民接種，預計最快明年中、後期可較大規模接種，但未交代訂哪種疫苗、市民可否選擇疫苗種類。

報導指出，香港食物及衛生局稱，目標是採購至少兩款來自不同疫苗製造商及不同疫苗平台的候選疫苗，但無回應港人可否選擇疫苗種類。港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，港府對新冠疫苗公布資料不多，澳門行政一直比香港快及仔細，估計早期已與疫苗公司接洽並簽署合約，故能短時間內有疫苗。

報導說，感染及傳染病科專科醫生林緯遜稱，市民不能在公營醫療機構選特定疫苗，但在私營機構有選擇，情况如流感疫苗計畫。據他所知，政府未知能否分配疫苗予私家醫生，或需時討論。

流感疫苗 澳門 香港

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