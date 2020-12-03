港增103確診 擬讓300萬人打疫苗

香港2日再添103例確診，其中有15例本土病例源頭不明。圖為尖沙咀文化中心有市民與親友卸下口罩拍婚紗照。（中通社）

香港 第四波疫情持續嚴峻，2日新增確診個案達103宗，是自11月29日錄得115宗後再「破百」。衞生署表示，東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍新增39宗確診，康城地盤則再多14人染疫，無源頭個案亦有15宗，另有約70宗初步確診個案。

綜合港媒報導，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，香港2日新增確診病例103例，其中6例是境外移入，本土97例。另外還有大約70例初步確診。

2日新增本土病例，有82例是此前傳播群組的關聯病例，但有15例源頭不明，其中涉及按摩師、夜班計程車司機、保全、家庭主婦與退休人士。香港迄今累計確診病例6500例，已有110人染疫死亡。

•康城地盤累計19人確診

新增個案中，有13宗與跳舞唱歌群組有關。另有14宗是日出康城9期地盤的工作人員，以及兩名員工家人，該群組至今有19人確診。至於東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍，再新增39名院友確診，累計有41名院友及3名員工感染。

港府1日晚深夜修改社交距離措施，婚禮人數限制由50人減至20人，令新人大失預算，3日早要再篩選觀禮人數，亦因應食肆限二人一枱，新人酒席亦改了又改，有人打消到半島酒店擺婚宴。2日尖沙咀文化中心婚姻登記處外仍有多對新人，合照親友均多於20人，部分人合照時亦脫下口罩。無法陪伴入場登記行禮的親友，在合照後只能在外等候。

今早結婚的莫太指，本來預了50人出席婚禮，昨晚突然有消息指要縮減至20人，但一直未能確認，至今早才有更多相關新聞，並獲婚姻登記處通知。她說，過去港府修訂「限聚令」都會有幾日準備，沒有想過即日生效。

此外，香港衛生部門2日表示，現計畫一旦獲得新冠疫苗 後，優先為包括醫護人員、長者、長期病患者等300萬名高風險族群市民免費接種。據世衛 組織資料，疫苗預計明年內出現，但初期供應有限，最快到明年中、後期才可進行較大規模接種。