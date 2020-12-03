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黎智英等壹傳媒3高層被控串謀欺詐 遭港警通宵扣留

香港新聞組／香港3日電
香港壹傳媒創辦人黎智英2日中午進入旺角警署後，被通宵扣查。（路透）
香港壹傳媒創辦人黎智英2日中午進入旺角警署後，被通宵扣查。（路透）

壹傳媒創辦人黎智英、集團總裁周達權、行政總監黃偉強等三人被控串謀欺詐，2日中午到警署返回報到。據香港01等港媒報導，三人被通宵扣留，預計明早於西九龍法院出庭聆訊。

香港警方8月高調逮捕黎智英與壹傳媒集團4名高層，及前「香港眾志」成員周庭、「香港故事」成員李宇軒等10人，指控他們涉嫌「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，及「串謀欺詐」等。

據報導，10人當時獲准保釋，並於2日回警署報到。而黎智英中午抵達旺角警署時，未多作回應便進入旺角警署。

港警以串謀詐欺罪名將黎與另外兩名壹傳媒集團管理者起訴，指控三人涉嫌在壹傳媒大樓的廠房內經營獨立公司，為17間公司提供「公司祕書」服務。這間名為「力高顧問有限公司」的祕書服務公司，為黎的私人公司，其登記地址與香港蘋果日報地址相同。

據香港法律第210章盜竊罪條例第16A條欺詐罪，一經循公訴程序定罪，可處監禁14年。

除了黎智英等3人遭通宵扣留之外，李宇軒因涉嫌偷渡被廣東海警拘捕，目前仍被拘留於深圳；周庭則因涉去年包圍警總案件2日遭判刑入獄，未能到警署報到，其餘5人包括黎智英的長子、次子、壹傳媒行政總裁張劍虹均獲准保釋。

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