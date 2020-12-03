港民主黨立會前議員許智峯 傳在丹麥尋求政治庇護 家人也離港

許智峯（右）11月30日赴丹麥，稱出席當地環保會議。（中通社資料照片）

已辭任立法會議員的民主黨許智峯現身丹麥機場，引來「尋求政治庇護 」的揣測，他1日晚回覆傳媒查詢表示，11月30日啟程前往丹麥，稱出席當地環保會議。事隔一晚，香港 01接獲消息，指許智峯的父母、妻子及兩名幼年兒女於傍晚已乘飛機離港，暫未知目的地及原因。

•許9項控罪在身

明報報導，許智峯現有9項控罪在身。他11月26日因「光復屯門公園」案提堂時，法官批准許智峯出發外遊前72小時通知法庭及警方。許的職員日前表示，許智峯在11月30日到丹麥，出席環團氣候變化會議，12月4日返港。

據報導，對於許的家人離港，許辦職員及多名黨友均稱不知情。協助安排許智峯當地行程的團體Danish China Critical Society負責人Thomas Rohden表示與許智峯一起，狀況安全，又稱許目前無計畫在丹麥尋求政治庇護。照片中，戴上口罩的許，精神不錯。

美聯社報導，許智峯到訪丹麥並以電郵回覆稱，「香港每況愈下，須讓世界知道香港已不再是自由城市」。許智峯又稱，自他從政從沒想過有天會入獄，但民主十分脆弱，所有民主派人士有責任於危難時刻團結一致，他呼籲歐洲國家如丹麥跟隨英國的步伐，為香港示威者提供避風港），讓他們免於中國共產黨的恐懼。報導又指，丹麥外長庫服特（Jeppe Kofod）稱，他沒留意許到訪丹麥，稱「沒有計畫與他會面」。

•林卓廷：去留肝膽兩崑崙

另據香港01報導，消息一出，政圈議論紛紛，許智峯的黨友陸續在臉書 有所表示，其中同樣有案在身的林卓廷留下一句「兄弟，去留肝膽兩崑崙」，顯示他對許的支持。

涂謹申則在臉書貼上歌曲「夜機」的全首歌詞，當中提到「今天起的每晚，你要珍惜歲月，不必感嘆，情緣或會某日再返」，雖未有表明發帖原因，但已令人遐想聯翩。

全國政協副主席梁振英則在臉書發帖說：「許智峯是否第13名瞞逃？」他又指，「大家還記得我很多個月前説，兄弟爬山會變成田雞過河嗎？」