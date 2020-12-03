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港「學民三子」判囚 波洛西：令人髮指 英外相：停止扼殺

香港新聞組／香港3日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

「學民三子」被判處監禁數月不等。美國眾院議長波洛西今天斥責中國行徑令人髮指，並憂心北京會按更多罪名在三人身上，讓他們面臨更長刑期。

中央社報導，美國眾議院議長波洛西今天發表聲明，批評中國將香港年輕民主鬥士殘酷判刑，直指此行徑「令人髮指」。她說：「這項不公正（判決）清楚證明，北京將不擇手段根絕異議聲音，摧毀允諾港人的自由與真正自治。」

報導引述波洛西表示，黃之鋒在獄中遭到不當對待一事，包含被單獨囚禁，引起美國國會兩院與跨黨派高度關切；他們也憂心中國會將更多罪名按在這三人身上，導致他們面臨更長刑期。

波洛西強調，美國國會一向齊聲捍衛遭北京壓迫人士，也齊聲支持港人享有自由、正義與真正自治。她說：「我們呼籲世界各地愛好自由的人們，加入我們譴責這項不公正判決與中國對港人進行大規模攻勢的行列。」

美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）共同主席、共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）也透過聲明表示，黃之鋒等人遭判刑一事，讓世人憶起港人所擁有的勇氣與毅力，也提醒外界港府違背對人民的承諾。

民主黨籍參議員范霍倫（Chris Van Hollen）則推文說，香港、中國領導階層雖已遭今年7月上路的「香港自治法」制裁，「但離工作結束還早得很」。他指出，美國必須持續為像黃之鋒、周庭和林朗彥的民運人士奮鬥。

另據明報報導，學運領袖黃之鋒、周庭與林朗彥判囚後，國際領袖政要接連開腔批評判決，前港督彭定康形容三人被判囚，是中國決心為香港鎖上手銬的又一例子；英國外相拉布敦促香港與北京當局停止扼殺反對派，檢控決定必須公平公正、捍衛港人權利與自由。

報導稱，歐盟外交事務及安全政策發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）在推特發文，形容黃、周和林被判監是「香港親民主聲音空間正在收縮的另一信號」。她稱歐盟成員國的外長將於12月7日商討香港問題。

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