我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1392萬 佛州破百萬

歐巴馬、布希、柯林頓 3前總統願公開接種疫苗

圍港警總案 黃之鋒、周庭、林朗彥立即入監 周獄中過24歲生日

香港特派員李春／香港3日電
黃之鋒（中）、林朗彥（左）2日於荔枝角收押所被押上囚車移送法院(中通社)；右圖為周庭申請保釋等候上訴被法庭拒絕（中通社資料照片）。
黃之鋒（中）、林朗彥（左）2日於荔枝角收押所被押上囚車移送法院(中通社)；右圖為周庭申請保釋等候上訴被法庭拒絕（中通社資料照片）。

香港學生運動中成名的「學民三子」24歲黃之鋒、24歲周庭和26歲林朗彥，因去年6月包圍香港警察總部，被法院重判入獄7個月至13個半月不等，3人被即時收監。聞判後黃之鋒高呼「會撐住」，周庭抱頭痛哭，林朗彥表現平靜。

去年6月21日，反送中運動中民眾包圍香港警察總部，一度堵塞出入口、塗鴉外牆等，到凌晨散去。時任香港眾志祕書長的黃之鋒、主席林朗彥和成員周庭，被控在這一包圍事件中煽惑、組織及參與未經批准集結等3罪。

昨日下午，西九龍裁判法院裁判官判處黃之鋒入獄13個半月，周庭入獄10個月，林朗彥入獄7個月。其中周庭在法庭聲請保釋等候刑期覆核上訴，被法庭拒絕，3人均即時入獄。

西九龍裁判法院裁判官王詩麗指在騷亂等大規模公眾活動日益增加情況下，「學民三子」的案情更加嚴重，夥同犯案比單獨犯案更嚴重。她稱判刑須具阻嚇性，反映法庭維護公眾秩序的決心，即時監禁是唯一選擇。

法院外有「學民三子」的支持者，也有持相反意見的人士，聞判後支持者高呼「加油」，而反對者則在法院門口開香檳慶祝，兩派人士在現場爭執。

昨日清晨，香港警察還上門拘捕香港浸會大學學生會署理（代理）會長方仲賢，指涉及三項罪名，包括涉嫌藏有攻擊性武器，昨午後獲准以1萬港元（約1290美元）保釋。

●百餘人送別囚車

香港新聞組／香港3日電

另據明報報導，黃之鋒、周庭及林朗彥包圍警總案昨午判刑，首次入獄的周庭聞判刑後抱頭痛哭，相對平靜的黃、林嘗試安慰，但未能止住她的眼淚。庭內，友人及支持者與周庭一起激動落淚；庭外，十數名建制陣營開香檳慶祝。入夜後，三人早期曾活躍當中、解散多時的「學民思潮」旗幟再現街頭，百餘人一起送別囚車。

據報導，已被還押9天的周庭昨在庭上聆聽判刑時狀甚憔悴，一直低頭望地，直到裁判官宣布她判監10個月，她即時抱頭痛哭，身旁保安遞上紙巾，而她3日將在獄中度過其24歲生日。

報導稱，在庭旁聽的立場新聞前記者何桂藍、前香港眾志副主席鄭家朗聞判刑後亦痛哭，何由友人擁抱安慰。人稱「黃婆婆」的黃鳳瑤在庭內大聲罵裁判官王詩麗，在旁泛淚的何桂藍不禁掩著她的口，提醒她保持安靜。而在延伸法庭，有旁聽者聞判刑後大呼「搞錯呀」等不滿說話。

反對黃之鋒等人的人士，得知裁決後在庭外拍手慶祝。（路透）
反對黃之鋒等人的人士，得知裁決後在庭外拍手慶祝。（路透）
多名港人2日下午在法院外請願，要求重判黃之鋒、林朗彥及周庭入獄，彰顯法治。（中通...
多名港人2日下午在法院外請願，要求重判黃之鋒、林朗彥及周庭入獄，彰顯法治。（中通社）
黃之鋒（右）、林朗彥（左）2日於荔枝角收押所被押上囚車移送法院。(中通社)
黃之鋒（右）、林朗彥（左）2日於荔枝角收押所被押上囚車移送法院。(中通社)

香港 黃之鋒 警察

上一則

貴州男車禍受困 高喊「先救我媳婦…」 網：這就是愛情

下一則

中國駐溫哥華總領事 看望慰問孟晚舟

延伸閱讀

世界晚報／對中政策 拜登「不輕放關稅和貿易協議」

世界晚報／對中政策 拜登「不輕放關稅和貿易協議」
黃之鋒等人遭判刑 美眾院議長波洛西斥令人髮指

黃之鋒等人遭判刑 美眾院議長波洛西斥令人髮指
黎智英等壹傳媒3高層被控詐騙 遭通宵扣留

黎智英等壹傳媒3高層被控詐騙 遭通宵扣留
臉書挺黃之鋒 蘇揆:台灣人將跟爭取自由的人站在一起

臉書挺黃之鋒 蘇揆:台灣人將跟爭取自由的人站在一起

熱門新聞

爸其貌不揚，卻生出高顏值兒，做4次鑑定才知這麼回事。取材自網易新聞

兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事

2020-11-25 08:32
中馬友誼大橋竣工於2018年，被當時的馬爾地夫總統稱作是兩國關係的「里程碑」。(取材自新華網)

CNN：中國人在印度洋造的這座橋 把印度急壞了

2020-11-25 20:34
新冠肺炎爆發初期，病患多與武漢華南海鮮市場有關，外界焦點對準商販銷售野味的黑幕。中新社

百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情

2020-12-01 10:21
網友將馬保國的「閃電五連鞭」配上聲光特效。(取材自澎湃新聞）

「年輕人不講武德」 馬保國造就全網狂歡？

2020-11-29 02:00
夏姓女大生曾秀出自己的身材。（網頁截圖）

女大生校園賣淫還寫日記公開 傳染愛滋全校男恐慌

2020-11-30 11:00
「孔雀公主」楊麗萍被邀試餐，面前甜品糕點看起來精緻可口，但她只是「假吃」。(視頻截圖)

假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子

2020-12-02 09:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子

假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子
CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了

CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了
醫師用心整理 1張表讓你秒懂新冠肺炎3大疫苗優缺點

醫師用心整理 1張表讓你秒懂新冠肺炎3大疫苗優缺點
鬧僵！亞利桑納州長杜西拒接川普來電影片網路瘋傳

鬧僵！亞利桑納州長杜西拒接川普來電影片網路瘋傳
疫情期間薪資保護貸款計畫 川普集團庫許納企業受益

疫情期間薪資保護貸款計畫 川普集團庫許納企業受益