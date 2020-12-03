圍港警總案 黃之鋒、周庭、林朗彥立即入監 周獄中過24歲生日

黃之鋒（中）、林朗彥（左）2日於荔枝角收押所被押上囚車移送法院(中通社)；右圖為周庭申請保釋等候上訴被法庭拒絕（中通社資料照片）。

香港 學生運動中成名的「學民三子」24歲黃之鋒 、24歲周庭和26歲林朗彥，因去年6月包圍香港警察 總部，被法院重判入獄7個月至13個半月不等，3人被即時收監。聞判後黃之鋒高呼「會撐住」，周庭抱頭痛哭，林朗彥表現平靜。

去年6月21日，反送中運動中民眾包圍香港警察總部，一度堵塞出入口、塗鴉外牆等，到凌晨散去。時任香港眾志祕書長的黃之鋒、主席林朗彥和成員周庭，被控在這一包圍事件中煽惑、組織及參與未經批准集結等3罪。

昨日下午，西九龍裁判法院裁判官判處黃之鋒入獄13個半月，周庭入獄10個月，林朗彥入獄7個月。其中周庭在法庭聲請保釋等候刑期覆核上訴，被法庭拒絕，3人均即時入獄。

西九龍裁判法院裁判官王詩麗指在騷亂等大規模公眾活動日益增加情況下，「學民三子」的案情更加嚴重，夥同犯案比單獨犯案更嚴重。她稱判刑須具阻嚇性，反映法庭維護公眾秩序的決心，即時監禁是唯一選擇。

法院外有「學民三子」的支持者，也有持相反意見的人士，聞判後支持者高呼「加油」，而反對者則在法院門口開香檳慶祝，兩派人士在現場爭執。

昨日清晨，香港警察還上門拘捕香港浸會大學學生會署理（代理）會長方仲賢，指涉及三項罪名，包括涉嫌藏有攻擊性武器，昨午後獲准以1萬港元（約1290美元）保釋。

●百餘人送別囚車

香港新聞組／香港3日電

另據明報報導，黃之鋒、周庭及林朗彥包圍警總案昨午判刑，首次入獄的周庭聞判刑後抱頭痛哭，相對平靜的黃、林嘗試安慰，但未能止住她的眼淚。庭內，友人及支持者與周庭一起激動落淚；庭外，十數名建制陣營開香檳慶祝。入夜後，三人早期曾活躍當中、解散多時的「學民思潮」旗幟再現街頭，百餘人一起送別囚車。

據報導，已被還押9天的周庭昨在庭上聆聽判刑時狀甚憔悴，一直低頭望地，直到裁判官宣布她判監10個月，她即時抱頭痛哭，身旁保安遞上紙巾，而她3日將在獄中度過其24歲生日。

報導稱，在庭旁聽的立場新聞前記者何桂藍、前香港眾志副主席鄭家朗聞判刑後亦痛哭，何由友人擁抱安慰。人稱「黃婆婆」的黃鳳瑤在庭內大聲罵裁判官王詩麗，在旁泛淚的何桂藍不禁掩著她的口，提醒她保持安靜。而在延伸法庭，有旁聽者聞判刑後大呼「搞錯呀」等不滿說話。