香港跨境司機確診 地盤11人染疫900人須強檢

香港示意圖。圖／shutterstock

香港 新冠疫情 持續擴散，昨日新增82宗確診個案，除跳舞群組增加32人確診、累計約552人染疫外，另有23宗本地源頭不明病例，其中將軍澳日出康城9期地盤出現新的感染群組，地盤11人確診或初步確診，估計是在工作中感染，涉事地盤已停工，超過900名工人要接受檢測 。有專家指跳舞群組已出現數代傳播，源頭追蹤困難，預料其他繼發式感染者或以不明源頭個案形式出現，專家最擔憂疫情拖至聖誕新年，屆時巿民再聚會慶祝，令疫情更難控制。

文匯報報導，不明源頭個案包括將軍澳日出康城9期第1座地盤的工人，有關地盤目前已有3宗確診個案及8宗初步確診。張竹君指個案集中在第1座，而整個9期地盤共有3座，目前均已停工，涉及逾900名工人，而曾在11月15日後到過地盤的人員均須接受檢測。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

另外，除之前港島三間食肆有員工和食客確診，曾到訪人士須接受強制檢測後，張竹君昨日表示尖沙咀山林道的松山海鮮鍋亦「爆疫」，食肆有員工和食客相繼確診，故11月15日起到過該食肆的人都需接受檢測。

•院舍確診者 被跳舞群組感染

院舍疫情方面，筲箕灣東華三院方樹泉日間活動中心有3名員工及2名院友確診，另再多8名院友在檢疫中心初確；東華三院何玉清翠柳頤庭則有兩名員工及1名院友確診，其他院友及職員需要送往檢疫；新蒲崗百樂護老院亦有一名院友確診，約50位密切接觸的同住院友及工作人員也被送往檢疫中心。

張竹君表示，何玉清翠柳頤庭的源頭個案雖然沒有參與跳舞活動，但被跳舞群組患者感染，她表示該群組可能不止有第三第四代傳播，難以判斷誰是第一代，「現時有很多人沒有到過跳舞場所，但有接觸相關人士並已染疫，有些是在食肆、健身室或經家人感染，預計陸續還有個案發生。」

此外，一名香港跨境貨車司機昨日在深圳確診新冠肺炎陽性，該司機主要運輸供港水果，11月30日經文錦渡口岸入境後，曾出入深圳海吉星水果批發市場運貨。海吉星已啟動全員核酸檢測，禁止所有跨境司機車輛進出園區。深圳市疾控部門聯合公安部門初步排查後，共確認密切接觸者11名、密切接觸者的密切接觸者41名，上述52名重點人員已全部被集中隔離，其核酸檢測結果均為陰性。