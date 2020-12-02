有線電視裁員 學者：展示官方整治傳媒決心

香港示意圖。圖／shutterstock

有線電視昨日以控制成本為由裁員 ，新聞部更是重災區，且裁員處理方式備受批評，引發網上號召「cut台」。有學者認為有線此舉是為展示官方整治香港 傳媒決心。

明報報導，香港浸會大學新聞系高級講師呂秉權表示，國務院 港澳辦副主任張曉明和特首林鄭月娥曾批評本地傳媒，他認為此次有線裁員展示官方整治香港傳媒決心，日後官方不滿的傳媒機構相信亦有裁員壓力。呂稱有線裁走全組「新聞刺針」，估計是希望「換血」，加入更多管理層信任的人，管理層事前或預示裁員會引起震盪，但相信無預示到會引發大批採主及記者辭職。

據報導，中大新聞與傳播學院講師梁麗娟認為，以有線此次裁員幅度之大，且一刀切裁走全組人，似是「擺姿勢」多於開源節流。梁麗娟表示，有線向來以新聞部為「生招牌」，此次裁走新聞部大量資深員工，不但打擊士氣，更失去公信力，質疑難以開源節流之餘，反令更多人停訂有線服務，令業務更形衰退。

報導稱，遠東發展主席邱達昌2017年9月入主長年虧損的有線時，曾表示有線約有2000員工，會裁員最多1成。至今年上半年，員工減至1365人，兩年半來，公司人手大減27%，流失10萬訂戶。而且有線未因員工成本減少而令收支改善。而據今年中期年報，薪酬及有關開支按年減20.2%，媒體分部收入仍跌13%，繼續呈成本與收入齊齊減少之局。

報導引述耀才證券研究部總監植耀輝表示，有線的問題不在於節流，而是沒有辦法開源，這不是削人手成本可解決的。