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增82確診 港府收緊本地團 婚禮上限20人 港、星旅泡延明年

香港新聞組／香港2日電
港府1日進一步收緊多項社交距離措施，婚禮人數收緊至20人。（中新社資料照片）
港府1日進一步收緊多項社交距離措施，婚禮人數收緊至20人。（中新社資料照片）

香港第四波疫情不見和緩，香港政府昨晚公布，今天起進一步收緊多項社交距離措施，婚禮人數收緊至20人，並取消宗教聚會，稍早本地團放寬至30人的豁免將取消，為期14天。另外，聯合早報報導，新加坡和香港政府決定進一步展延「旅遊氣泡」計畫，今年內啟動無望。 

旅發局宣布，因應行政會議通過撤銷本地遊旅行團豁免限聚令規定，即時暫停「賞你遊香港」活動，尚未出發的旅行團會待疫情穩定後，再重新出團。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

香港昨日新增82宗確診個案，有10宗為輸入病例，其餘72宗本地個案中，23宗屬源頭不明，占本地個案逾三成，另有超過60宗初步確診個案。

文匯報報導，港府昨晚公布再收緊防疫措施，包括婚禮人數上限收緊至20人，宗教活動的群組聚集原獲豁免「限聚令」容許聚集人數為處所可容納人數的一半，有關豁免取消；本地遊旅行團原亦獲豁免，可舉辦不多於30人的本地遊，但有關豁免亦取消。

另外，新加坡民航局昨天指出，由於香港的本土無關聯冠病病例仍維持在高位數，星港政府共同決定將航空泡泡計畫展延至今年12月以後。這意味著計畫無望在今年內啟動。兩地當局將在本月較遲時候決定計畫的啟動日期。

香港 新加坡 疫情

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