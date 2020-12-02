不觸敏感報導？ 香港有線電視新聞部大裁40人 中國組總辭抗議

有線電視新聞部裁員40人，被裁的編採人員收拾物品離開有線大樓。（美聯社）

香港 有線電視1日宣布裁員 ，新聞部大裁40人，其中調查報導節目「新聞刺針」全部編採人員被裁。員工認為裁員安排涉及敏感考量，中國 新聞組集體總辭，多個部門主管也遞信辭職。

•裁員逾1成 新聞部裁40人

香港有線寬頻宣布調整架構，報稱百名員工受影響，占現時員工數的7%。其中新聞部裁減約40人，調查報導的「新聞刺針」全部編採人員被裁，其餘港聞、財經、主播等各組，以及剪接和美術組等都有員工被裁。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

有線寬頻稱裁員是為「開源節流」和「控制成本」等方式維持競爭力。裁員消息傳出後，員工不滿，要求交代裁員準則。中國組約10名編採人員提總辭。

•「刺針」記者：有審查意味

被裁的「新聞刺針」記者邱庭亮說，「新聞刺針」的報導多數較為敏感，認為此次裁員有審查意味，擔心日後在香港進行調查報導的空間會愈來愈小。

中國組助理採訪主任黃麗萍說，中國組人手非常不足，公司仍削減人手，令員工不滿。她形容管理層與新聞部是敵對關係。

香港記者協會高度關注裁員，記協主席楊健興說，事件令人擔心，管理層可能是藉財政節流，將受政治壓力的組別裁減，令新聞部不再觸及敏感議題。

•剛領保就業補助274萬美元

香港新聞組／香港2日電

另據明報報導，被裁約40人的新聞部，按保就業資料，員工總數為373人，即裁員比例逾1成。根據第1期及第2期「保就業」計畫顯示，有線新聞合共獲逾2124萬港元（約274萬美元）工資補助，計畫甫結束，昨日即裁員。