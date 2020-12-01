12港青送中百日 7人遊行被依「非法集結」逮捕

香港示意圖。圖／shutterstock

昨天是12港人送中第100天，學生團體賢學思政晚上在旺角擺街站，之後遊行 欲前往郵局寄信，警員到場截查7人近一小時以「非法集結」罪將他們拘捕，被捕人士包括4名賢學思政成員。此外，昨天亦是太子站831事件15個月，昨天有市民獻花，亦有人在封鎖區外或對面街道短暫停留並默哀。警方在太子站外拉起橙帶封鎖現場，下午有3名市民因獻花被票控亂拋垃圾。

立場新聞報導，賢學思政昨天在旺角擺街站，之後組織指欲前往郵局寄信，途中他們舉起「黑夜無論怎樣悠長白晝總會到來#SAVE12」的橫額，亦有成員手持「毋忘義士釋放十二」的標語。

他們一邊行一邊叫喊「721唔見人、831打死人」等口號，到廣華街被警員截停，七人被截查近一小時，期間再有警員到場增援。警方在現場指，廣華街及登打士街交界，四男三女涉嫌非法集結，警方拘捕7人。他們被帶上警車期間，召集人王逸戰仍向傳媒方向舉起「毋忘義士釋放十二」標語。

•3人太子站獻花 被票控亂丟垃圾

此外，昨天亦是太子站831事件15個月，早前有民主派油尖旺區議員引述消息指，若議員和市民昨天仍在太子站收花和獻花，將會被警方驅趕甚至被捕。不過昨天依舊有市民獻花，亦有人在封鎖區外或對面街道短暫停留並默哀。

入黑前，警方已在過去太子花壇的位置、太子站B出口圍上橙色膠帶。較早前有人放下的一束白花亦被警方清走。有路人依舊在封鎖區或對面街道短暫停留並默哀。亦有人在出口的欄杆貼上英國 旗貼紙，港鐵職員之後清理。十多名警員不斷在封鎖區呼籲市民不可聚集，又截查前來獻花的市民。

傍晚約6時許，有一名男士帶同傳單到場，傳單內容指拜祭先人屬限聚令下容許。經常出現在社運現場的王婆婆帶同白花、黃傘到場。警員不停籲她「你過馬路就快啲行。」區議員林兆彬在現場表示，在下午曾有最少三人因獻花而被控亂拋垃圾。他已開辦事處讓市民獻花，稍後會與其他區議員將收集到的花送到沙嶺公墓。他又形容香港 已死，可能之後連辦事處亦不許獻花。