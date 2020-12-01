保就業結束 永安旅遊領416萬美元 裁員2成120人

永安旅遊11月30日宣布裁員約120人，占整體編制兩成，留任員工續放無薪假。圖為永安旅遊旺角分行3月貼出縮短營業時間通知。（中通社資料照片）

新冠肺炎疫情 持續近一年，旅遊業界受當其衝，進入冰河時期。香港01報導，永繼本地旅行社新華旅遊於10月底，要求全體員工12月起停薪留職後。安旅遊昨天宣布，由於保就業 計畫結束，在面對近乎零收入的情況下，承擔龐大的租金 、薪酬和其他成本開支，決定裁員120人，占整體員工數目約兩成，受影響員工分布於不同部門；永安指決定實屬艱難和無奈。

觀乎過去兩期的保就業計畫，永安旅遊獲逾3228萬5604元（港幣，下同，約416萬4780美元），承諾受薪人數為603人。

另據明報報導，永安旅遊昨宣布，疫情嚴重打擊，在近乎零收入下，仍要承擔龐大租金丶薪酬和其他成本開支，早前在保就業計畫支援下，配合員工無薪假和削減開支等，勉強保留原有員工，但現時香港及外地出入境防疫政策未見放寬，旅遊業務恢復無期，員工數目遠超未來業務需求。

•留任員工繼續放無薪假

報導稱，永安旅遊形容此次是「艱難和無奈的決定」，隨著保就業計畫11月底結束，人力成本將為公司帶來難以負荷壓力，要適當精簡架構和重組業務，否則難維持長遠運作經營，故裁去不同部門約120名員工，占整體員工編制兩成。公司將以一個月通知金及按雇傭條例計算相關離職補償，仍留任員工則要繼續放取若干天數的無薪假。

•工會估700旅行社將結業

報導稱，旅遊業外遊領隊及導遊工會主席湯劍生表示，東瀛遊和捷旅假期昨不約而同要求員工簽約停薪留職半年，否則視作解雇，涉及約400人，不少員工仍未簽約，但不滿按照員工合約終止日期前12個月平均工資計算遣散費，過去整年因疫情無外遊團佣金，變相每人遣散費的基準僅每月1000至3000元。湯劍生表示，現時約1700間持牌旅行社，估計或有700間陸續結業，約1萬名從業員將失業。

報導指出，康泰旅遊發言人表示暫未有裁員計畫，但員工要每月放15天或以上無薪假，大部分領隊現停薪留職。