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港跳舞群組增40宗 累計520確診 免受關閉令影響

香港新聞組／香港1日電
「跳舞群組」累計有520人染疫。圖為旺角金雞廣場金儷星，該跳舞場所為港府指明需強制檢測的場所。（中新社）
「跳舞群組」累計有520人染疫。圖為旺角金雞廣場金儷星，該跳舞場所為港府指明需強制檢測的場所。（中新社）

香港新冠肺炎第四波疫情告急，昨日再多76宗確診個案，其中跳舞群組持續擴大，新增40人染疫，累計有520人染疫。特區港府昨日宣布收緊防疫措施，關閉多類娛樂場所，惟經常出現跳舞群組蹤影的體育處所和健身中心只要遵守防疫措施，即可免受「關閉令」影響。

文匯報報導，近期跳舞群組感染爆不停，坊間的跳舞班由於沒有發牌機制，成為防疫制度下的灰色地帶，舞蹈學校及舞室如果符合「預防及控制疾病（業務及處所）規例」第599F章下的健身中心定義，可以繼續營運。即使昨日港府宣布進一步收緊防疫措施，體育處所和健身中心仍不受「關閉令」影響，惟教練及學員須一直佩戴口罩，以及保持特定社交距離。

單靠舞蹈班自律遵守防疫措施，業界又是否聽話？記者昨直擊一個在健身中心進行的跳舞班，發現有關處所的「播疫」危機處處。上課人數超出早前規定的最多4人，多達6人被安排在一個百餘呎的舞蹈室練舞。主辦單位竟慫恿學員將口罩脫至下巴「露鼻唞氣」，學員遂「埋身」熱舞，露出鼻孔與病毒共舞，之後還在狹窄的更衣室共用設施，單靠主辦單位及學員遵守防疫措施的做法也淪為「空話」。

舞蹈教練表示：「我們符合港府標準，港府都無要求舞蹈學校關閉，我們可以繼續營業，暫時亦唔準備停課，只會減少課堂數量。我們不會停止招生。」

「跳舞群組」累計有520人染疫。圖為灣仔三湘大廈的Starlight Dance...
「跳舞群組」累計有520人染疫。圖為灣仔三湘大廈的Starlight Dance Club有多位陽性患者曾於該跳舞中心消遣。（中新社）

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