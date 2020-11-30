我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛奇：感恩節後確診會狂飆 防疫限制須延到聖誕

等不到新紓困！8700萬勞工年底恐失聯邦保障

林鄭：改革通識非北京要求 學生赴內地不會被捕

香港新聞組／香港30日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

港府近日表明將改革中學通識教育課程。特首林鄭月娥29日說，教育屬香港內部事務，並非北京命令而改革通識科。她也指，安排學生到內地考察，並非想藉此找出反政府的人。

通識教育是香港中學的科目，內容包括香港、中國等地的公共議題。香港社會有輿論認為，通識科造成年輕港人有「反中」甚至「港獨」思潮，要求改革；北京也曾發聲要求加強香港學生的國民教育。

香港教育局長楊潤雄日前表示，將調整通識科課程內容，重視培養學生的國民身分認同，學習「憲法」和基本法。另外，改革後的教材也須送審。

綜合港媒報導，林鄭月娥29日在一個電視節目受訪時表示，通識科自推出以來「爭議不斷」，指教育制度屬於香港內部事務，改革通識科並非受到北京中央命令，而是回應社會關懷青年成長的意見。

本次改革也提到，未來將要求學生赴內地考察，且要製作專題報告。有分析認為，此舉是要加強學生的國民教育。

外界則關注，部分曾參與「反送中」抗爭的學生，是否可能因赴內地考察而被捕。林鄭月娥對此表示，相關的考察安排並非為尋找反政府的學生，指不會發生上述情況。她又指，如果是被通緝的人士，相信也難以進入內地。

中國官媒也大力為港府的改革政策辯護。人民日報客戶端（App）29日發表評論指，香港的通識教育「長期被別有用心的『攬炒』勢力騎劫」，而改革是「撥亂反正必要之舉」。

教育局 香港 北京

上一則

從吃喝打牌到索賄…四川官員貪千萬 一審判10年

下一則

確診上升 人流不減 港府擬加重罰則 市民促全民檢測

延伸閱讀

改革通識教育課程 港特首：非因北京要求

改革通識教育課程 港特首：非因北京要求
美祭黑名單 港特首現鈔滿屋 沒銀行可存 須現金購物

美祭黑名單 港特首現鈔滿屋 沒銀行可存 須現金購物
重申香港不做全民核酸檢測 林鄭：沒中國體制優勢

重申香港不做全民核酸檢測 林鄭：沒中國體制優勢
受美國制裁 香港特首：我每天只能用現金買東西

受美國制裁 香港特首：我每天只能用現金買東西

熱門新聞

湖南衛視的三大明星台柱何炅（中）、汪涵（左）和謝娜（右）。（取材自微博）

湖南衛視3台柱 何炅、汪涵和謝娜退出芒果關聯企業

2020-11-23 22:13
爸其貌不揚，卻生出高顏值兒，做4次鑑定才知這麼回事。取材自網易新聞

兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事

2020-11-25 08:32
中馬友誼大橋竣工於2018年，被當時的馬爾地夫總統稱作是兩國關係的「里程碑」。(取材自新華網)

CNN：中國人在印度洋造的這座橋 把印度急壞了

2020-11-25 20:34
浦東機場擠滿等待檢測的人潮，有網民發文稱，現場連最基本的安全隔離措施都沒有。（取材自微博）​

上海浦東機場連夜核酸檢測爆混亂 人擠人、有人暈倒了

2020-11-22 21:58
黃之鋒(右)、林郎彥被收押前回頭一望。(美聯社)

香港黃之鋒與周庭「眾志三子」 裁定收押入監

2020-11-23 08:51
王某將妻子「屍體」抱至自家電動三輪車後車廂。（取材自澎湃新聞）

他，勒死老婆帶遺體自首 她，突然醒來為夫求情

2020-11-24 08:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
白登逗狗扭傷 右腳驚現髮絲狀骨折 須穿矯正鞋

白登逗狗扭傷 右腳驚現髮絲狀骨折 須穿矯正鞋
何方神聖移走？ 猶他州神祕巨柱離奇消失

何方神聖移走？ 猶他州神祕巨柱離奇消失

白登內閣部分口袋人選 黨內外都有人不埋單

白登內閣部分口袋人選 黨內外都有人不埋單
馬拉度納醫師涉嫌誤殺 住家和診所遭搜索

馬拉度納醫師涉嫌誤殺 住家和診所遭搜索
魏碧洲／川普總統卸任前該做的一件事

魏碧洲／川普總統卸任前該做的一件事