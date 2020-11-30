林鄭：改革通識非北京要求 學生赴內地不會被捕

香港示意圖。圖／shutterstock

港府近日表明將改革中學通識教育課程。特首林鄭月娥29日說，教育屬香港 內部事務，並非北京 命令而改革通識科。她也指，安排學生到內地考察，並非想藉此找出反政府的人。

通識教育是香港中學的科目，內容包括香港、中國等地的公共議題。香港社會有輿論認為，通識科造成年輕港人有「反中」甚至「港獨」思潮，要求改革；北京也曾發聲要求加強香港學生的國民教育。

香港教育局 長楊潤雄日前表示，將調整通識科課程內容，重視培養學生的國民身分認同，學習「憲法」和基本法。另外，改革後的教材也須送審。

綜合港媒報導，林鄭月娥29日在一個電視節目受訪時表示，通識科自推出以來「爭議不斷」，指教育制度屬於香港內部事務，改革通識科並非受到北京中央命令，而是回應社會關懷青年成長的意見。

本次改革也提到，未來將要求學生赴內地考察，且要製作專題報告。有分析認為，此舉是要加強學生的國民教育。

外界則關注，部分曾參與「反送中」抗爭的學生，是否可能因赴內地考察而被捕。林鄭月娥對此表示，相關的考察安排並非為尋找反政府的學生，指不會發生上述情況。她又指，如果是被通緝的人士，相信也難以進入內地。

中國官媒也大力為港府的改革政策辯護。人民日報客戶端（App）29日發表評論指，香港的通識教育「長期被別有用心的『攬炒』勢力騎劫」，而改革是「撥亂反正必要之舉」。