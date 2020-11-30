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香港增115確診！第4波首破百宗 中小幼學校暫停面授課

香港新聞組／香港30日電
香港29日新增115宗新冠肺炎確診個案，港府強烈呼籲市民盡量留在家中，取消不必要聚會 。圖為中環置地廣場人群絡繹不絕。（中通社）
香港29日新增115宗新冠肺炎確診個案，港府強烈呼籲市民盡量留在家中，取消不必要聚會 。圖為中環置地廣場人群絡繹不絕。（中通社）

香港新冠病毒疫情愈趨惡化，昨日新增115宗確診個案，本土個案占了109宗，為第四波疫情爆發以來首次單日破百宗病例，本土不明源頭個案亦多達24宗，連續兩天超過20宗病例，亦是連續六天達雙位數字。香港爆發疫情迄今，單日確診最多是7月27日的145例。

文匯報報導，香港過去一周的新冠肺炎確診數字急速上升，衞生防護中心傳染病處主任張竹君形容疫情嚴峻，病毒可能已深入各個階層及不同地方，擔心疫情會發展至較上一波疫情更差情況。

教育局昨天宣布，12月2日起暫停全港幼稚園及中小學的面授課堂及校內活動，直至聖誕假前，學校應以彈性教學模式教學。有中小學及幼稚園校長表示，教界對網課安排早有準備，但學校停面授課堂難免令雙職家庭構成壓力。另有校長指出，部分跨境生或須提早進行核酸檢測，以便進行過境安排。

•跳舞群組增至479確診

據報導，張竹君指出，昨日新增的確診個案不少人是家庭主婦，其中跳舞群組雖然占個案總數超過半數的62宗，群組累計個案增至479宗，但她指其餘的個案涉及多個新群組，當中有三間食肆爆疫，包括之前有員工與跳舞群組相關的灣仔星月居、前日有廚師確診的中環米其林三星餐廳8 1/2 Otto e Mezzo Bombana，以及上環泉章居都出現疫情。

她指出，三間餐廳至今合共有十多名員工及食客確診，食衞局則發公告，強制15日之後到過三間食肆的顧客要接受檢測。

其他新個案亦包括一名在東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍任職的員工，張竹君表示該院舍亦有一名院友初步確診，故院舍亦可能有爆發情況。

另外，再有政府部門有人員染疫，漁護署昨晚表示有一名清潔人員確診，她在大嶼山東涌坳郊野公園管理站工作，最近沒有外遊記錄。運輸署昨亦表示一名工程師確診。

初步確診個案則有約50宗，衞生防護中心透露，東華三院何玉清翠柳頤庭老人院有一名照顧員初步確診。

鑑於疫情嚴重，港府宣布12月2日起暫停幼園及中小學面授課至聖誕假期後。圖為將軍澳...
鑑於疫情嚴重，港府宣布12月2日起暫停幼園及中小學面授課至聖誕假期後。圖為將軍澳區一家中學。（中通社資料照片）
香港29日新增115宗新冠肺炎確診個案，港府強烈呼籲市民盡量留在家中，取消不必要...
香港29日新增115宗新冠肺炎確診個案，港府強烈呼籲市民盡量留在家中，取消不必要聚會 。圖為大批外傭聚集中環街頭。（中新社）

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