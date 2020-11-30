確診上升 人流不減 港府擬加重罰則 市民促全民檢測

香港示意圖。圖／shutterstock

香港本土確診個案不斷上升，但街上人流不減。特首表示，目前違反防疫措施的2000元（港幣，下同，約258美元 ）定額罰款未能達到阻嚇效果，會研究加重罰則嚇阻。有專家建議將罰款金額增加至5000元（約645美元）。

文匯報報導，不少巿民均擔憂疫情 失控，令民生及經濟大受影響，促港府下定決心、盡快推行全民強制檢測，以嚴厲措施盡早堵截社區隱形傳播鏈，「長痛不如短痛」，將影響降到最低。

另據明報報導，周末周日市民仍然如常外出，擠爆郊野，市區公園也有市民野餐，不少人脫下口罩休息，聚餐人數超過四人上限，卻未見執法部門巡查。港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌建議食肆晚上10時停業，減少人流聚集的時間。

據報導，林鄭月娥 昨接受無線電視節目訪問稱，在未有有效疫苗研發及應用之下，新冠病毒感染個案很難完全消除，預料疫情會嚴峻惡化多一段日子。她說，「施政報告」提到要爭取疫情「清零」，是為展示港府的決心，港府會動用更大力量，制訂政策和法例達至「清零」的目標。

報導稱，對於市民在假日正常外出，周末警方於多區酒吧發現數十名市民違反限聚令，被問到是否應直接加強罰則，林鄭月娥稱「肯定是這個方向」。她說現時2000元的定額罰款水平，難以防止違反防疫規定的行為，港府是要研究在哪方面加強，才能滿足對於懲罰方面的相稱性。林鄭又說，雖暫未知金額將提升多少，「但肯定要有阻嚇力」。

•專家建議增至5000元

報導指出，目前違反限聚令及口罩令定額罰款均為2000元，當中限聚令最高可被罰款2.5萬元及監禁6個月。許樹昌表示，若增加限聚令等罰款金額至5000元，相信可提高阻嚇力，他稱若金額較低，或會有人抱著「博一博」的心態違規。