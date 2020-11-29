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港研公僕定義 宣誓或納入區議員

香港新聞組／香港29日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港特首林鄭月娥昨天說，過去一年，區議會吵吵鬧鬧，偏離了基本法之中地區組織的功能，她要讓區議會回復正常。

據有線電視台報導，林鄭提到港區國安法第6條規定，就任公職要宣誓擁護基本法、效忠特區，她正研究哪些人必須受制約。她說，如果基本政治問題都處理得不好，談普選便「好（很）難穩妥」，會「出事」。

•「公務員不應分階段宣誓」

另外，林鄭月娥28日早接受香港電台訪問時說，港府將同時安排現職公務員宣誓或簽署聲明，表明擁護基本法及效忠特區，不會分階段執行。林鄭說，公務員是港府雇員，支持「一國兩制」及擁護基本法是理所當然的事，不應分階段落實。

另據明報報導，因應全國人大常委會就「基本法」104條解釋及「港區國安法」第6條規定，港府正積極研究修訂本地法例，以落實就任公職需宣誓擁護基本法及效忠特區的規定，林鄭月娥昨日透露，正研究公職人員宣誓的涵蓋範圍，維護國家安全委員會稍後亦會討論公職人員的定義，她稱有意見認為「港府出糧、拿港府資助」屬公職，亦有意見認為「有公權力」的規管機構應涵蓋在內，例如證監會，她說要研究。有學者稱「港府出糧」有不同層次，由港府直接支薪至短期資助都有，若全部涵蓋，牽連甚廣。

全國港澳研究會副會長劉兆佳估計，修例的影響範圍不會太闊，但最終要由港府決定。他認為，若涉及資助機構，很大可能限於管理層；他舉例，不排除通過法律成立、主要由公帑資助的學校，其管理者會被視為公職人員。他又說，若宣誓涉及外籍人士，需由他與自己所屬國家商討如何處理，認為無阻中國和港府貫徹宣誓的要求。

對於宣誓可能涵蓋區議員，民建聯觀塘區議員顏汶羽認為，區議員參選時已需簽署確認書，認為加入宣誓不是新鮮事，他認為港府日後需清晰說明區議員違誓的後果。公民黨東區區議員李予信認為，港府重新定義公職人員有政治考慮，欲針對異見者。

•學者：林鄭「試水溫」減反對聲

中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，「公權力」的範圍很廣，而「港府出糧」有不同層次，包括港府直接支薪、由港府資助、港府短期資助等，若全部包括在內，將牽連甚廣。他認為目前仍難以評估實際影響範圍，估計林鄭未想清楚如何界定，現為「試水溫」階段，認為林鄭想藉此減少反對聲音。

林鄭月娥 香港 港區國安法

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